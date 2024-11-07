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    «Ростов» интересовался двумя экс-вратарями сборной России

    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, каких голкиперов летом рассматривал донской клуб.

    «Вопрос по Антону Шунину открылся и закрылся в отпуске, когда уже начинался сезон. Антон ведь тоже до последнего не знал, что будет. Поэтому и переговоры с ним не велись.

    А Маринато [Гилерме] мы рассматривали. У нас он был одним из первых.

    Тяжело ли команде без Сергея Песьякова? Ногами он играет лучше. Это точно», – заявил Кафанов.

    • 38-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.
    • Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
    • На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    07.11.2024 00:36
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1730943859
    Гильерме однозначно усилил бы позицию.
    Ответить
    TIMOTHY
    1730952197
    Кафанов окончательно с ума сошел! Пора на отдых
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    odessakmv
    1730958398
    "....Ногами он играет лучше. Это точно..." - Объясните уже этому маразматику - что он Вратарь!!!! и играть должен прежде всего не ногами.....
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