«Ростов» интересовался двумя экс-вратарями сборной России

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, каких голкиперов летом рассматривал донской клуб.

«Вопрос по Антону Шунину открылся и закрылся в отпуске, когда уже начинался сезон. Антон ведь тоже до последнего не знал, что будет. Поэтому и переговоры с ним не велись.

А Маринато [Гилерме] мы рассматривали. У нас он был одним из первых.

Тяжело ли команде без Сергея Песьякова? Ногами он играет лучше. Это точно», – заявил Кафанов.

38-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.

Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.

На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.

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