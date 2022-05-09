Анчелотти – о поражении в дерби с «Атлетико»: «Реалу» не нужны очки, но мы хотели хорошо сыграть»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги проигранного матча 35-го тура Примеры против «Атлетико» (0:1).

«Сейчас не время для критики, хотя первый тайм в нашем исполнении мне не понравился. Мы проигрывали матчи, но в них решающее значение имел психологический аспект. Очевидно, у «Атлетико» было соответствующее преимущество, и это нормально.

Нам не нужны очки, но мы хотели хорошо сыграть. Удалось сделать это во втором тайме, когда мы были близки к тому, чтобы сравнять счет.

Приоритетной задачей «Реала» в этом матче было избежать проблем и дать практику тем, кто раньше редко играл», – сказал Анчелотти.

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании в конце апреля.

«Атлетико» борется за попадание в топ-4 Примеры.

Команда Диего Симеоне победила в дерби в рамках лиги впервые с февраля 2016 года.

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