Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

Анчелотти – о поражении в дерби с «Атлетико»: «Реалу» не нужны очки, но мы хотели хорошо сыграть»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги проигранного матча 35-го тура Примеры против «Атлетико» (0:1).

«Сейчас не время для критики, хотя первый тайм в нашем исполнении мне не понравился. Мы проигрывали матчи, но в них решающее значение имел психологический аспект. Очевидно, у «Атлетико» было соответствующее преимущество, и это нормально.

Нам не нужны очки, но мы хотели хорошо сыграть. Удалось сделать это во втором тайме, когда мы были близки к тому, чтобы сравнять счет.

Приоритетной задачей «Реала» в этом матче было избежать проблем и дать практику тем, кто раньше редко играл», – сказал Анчелотти.

  • «Реал» досрочно стал чемпионом Испании в конце апреля.
  • «Атлетико» борется за попадание в топ-4 Примеры.
  • Команда Диего Симеоне победила в дерби в рамках лиги впервые с февраля 2016 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Холанд отклонил предложения «Реала» и «Барселоны» ради «Манчестер Сити» 4
«Атлетико» впервые обыграл «Реал» на «Ванда Метрополитано». Команда выступает на этом стадионе с 2017 года
«Реал» хочет продлить контракт с Себальосом. Он провел 15 матчей в сезоне
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:53
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11