Родич: «Если Дзюба захочет оказаться в «Црвене Звезде», сразу вышлем за ним самолет»

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич прокомментировал информацию об интересе сербского клуба к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Родич играл за петербуржцев с 2013 по 2015 год.

– Если он захочет оказаться в нашей команде, нам это было бы очень приятно. Сразу же самолет за ним вышлем в Петербург (улыбается). А если серьезно – Артем очень хороший футболист и очень хороший человек. Лично я очень хорошо к нему отношусь. Считаю, он может серьезно помочь нам как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

– На чем основывается ваше мнение?

– Я не переставал все это время следить за «Зенитом». Когда могу – смотрю его матчи. И, конечно, вижу, как играет Дзюба. Поэтому что и говорить – он хороший игрок. Постоянно забивает сам и играет на команду.

– Как бывшего игрока «Зенита», партнеры по «Црвене Звезде» расспрашивают вас о Дзюбе?

– Да! Тем более, мы успели пересечься с ним и в «Зените», и потом в чемпионате России как соперники. Говорю ребятам – это лучший нападающий в России.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

В этом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Сообщалось, что Дзюбой интересуется «Байер» и другие клубы Европы.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?