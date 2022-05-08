Чичкан, Урунов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Ростовом»; Карпин выставил Сильянова, Мелехина, Селяву

Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ между» Уфой» и «Ростовом».
«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Емельянов, Агаларов, Фищенко, Урунов.
Запасные: Кукушкин, Журавлeв, Ботака-Иобома, Камилов, Голубев, Саплинов, Мрзляк, Касинтура.
«Ростов»: Бабурин, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.
Запасные: Песьяков, Терентьев, Калинин, Мухин, Фольмер, Щетинин, Мельников, Сухомлинов, Голенков, Турищев.
- Матч начнется в 14:00 по Москве.
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Источник: РПЛ