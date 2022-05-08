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  • Фукс: «Хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше времени на поле»

Фукс: «Хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше времени на поле»

8 мая 2022, 10:16

Защитник ЦСКА Бруно Фукс пожаловался на недостаток игровой практики. Он допускает летний уход.

«Останусь ли я в России на следующий сезон? Пока не знаю, но я хочу играть за ЦСКА. Я получаю удовольствие, находясь в этой команде. Мне нужно больше игрового времени, пока у меня его нет. Все проблемы со здоровьем уже позади, не знаю, когда начну выходить на поле», – сказал Фукс.

  • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Фукса 7 матчей.
  • Игрок стоит 3 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Фукс Бруно
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