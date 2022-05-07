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  • РПЛ. «Сочи» обыграл ЦСКА в Москве и догнал «Динамо», у ЦСКА 1 победа в последних 7 матчах

РПЛ. «Сочи» обыграл ЦСКА в Москве и догнал «Динамо», у ЦСКА 1 победа в последних 7 матчах

7 мая 2022, 20:57
46

«Сочи» в 28-м туре чемпионата России минимально победил ЦСКА. Единственный гол у Артема Макарчука.

Это был дебютный матч в РПЛ для вратаря ЦСКА Владислава Торопа. Пропущенным оказался первый удар в створ.

«Сочи» догнал «Динамо», идущий на втором месте. ЦСКА занимает четвертую строчку.

ЦСКА из последних семи встреч выиграл одну. У «Сочи» в последних девяти матчах одно поражение.

«Сочи» ни разу в истории не проиграл на «ВЭБ Арене».

Россия. РПЛ. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Макарчук, 10.

ЦСКА: Тороп, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин (Ахметов, 77), Гбамен (Ушаков, 66), Карраскаль (Эджуке, 59), Языджи, Заболотный.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич (Прохин, 67), Юсупов (Ангбан, 84), Цаллагов, Попов (Мелкадзе, 27 (Бурмистров, 84)), Нобоа, Жоаозиньо (Заика, 66).

Предупреждения: Гбамен, 36 – Попов, 27; Адамов, 56; Дркушич, 57; Прохин, 88; Бурмистров, 90+4.

Удаления: Ахметов, 90+4 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Динамо
Комментарии (46)
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ilichkadr
1651946319
Засеребрило Сочи!
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sochi-2013
1651946378
Молодцы! Рановато на удержание начали играть, но ... 3 очка все спишут.
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portero
1651946414
Сочи красавцы, идут вверх выигрывая у прямых конкурентов!!!
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Dominator777
1651946633
После гола выключил телевизор, и сразу же в квартире перестало вонять гавном.
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portero
1651946944
Так хорошо начался тур, голов наколотили в первых двух играх, а потом три игры по одному....
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sobaka120982
1651946945
Всем спасибо за поздравления команде из Сочи! Я передам нашим болельщикам
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Fusballer
1651947154
Клинер, ау!))))
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JTherry
1651947324
слабо играли кони, даже показалось, что они играют в гостях, Сочи доминировали весь первый тайм... в общем проиграли заслуженно, не ударив ни разу по воротам Адамова... второе место займет, видимо, Сочи, Кержаков "сольет" в следующем матче, а у днища - Локо, а в очной встрече - 50/50... клинеру прювет..!)
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sobaka120982
1651950403
Всем спасибо все свободны!!! В наш клуб мало кто верил
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Fialet
1651951782
А нечего было Гончаренко выгонять. Пусть он психанул разок, но умудрялся с совсем слабым составом в призёры попадать. Если бы ему Языджи, Медину, Карраскаля и Гбамена купили, он бы может и чемпионом стал.
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