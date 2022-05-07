РПЛ. «Сочи» обыграл ЦСКА в Москве и догнал «Динамо», у ЦСКА 1 победа в последних 7 матчах

«Сочи» в 28-м туре чемпионата России минимально победил ЦСКА. Единственный гол у Артема Макарчука.

Это был дебютный матч в РПЛ для вратаря ЦСКА Владислава Торопа. Пропущенным оказался первый удар в створ.

«Сочи» догнал «Динамо», идущий на втором месте. ЦСКА занимает четвертую строчку.

ЦСКА из последних семи встреч выиграл одну. У «Сочи» в последних девяти матчах одно поражение.

«Сочи» ни разу в истории не проиграл на «ВЭБ Арене».

Россия. РПЛ. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Макарчук, 10.

ЦСКА: Тороп, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин (Ахметов, 77), Гбамен (Ушаков, 66), Карраскаль (Эджуке, 59), Языджи, Заболотный.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич (Прохин, 67), Юсупов (Ангбан, 84), Цаллагов, Попов (Мелкадзе, 27 (Бурмистров, 84)), Нобоа, Жоаозиньо (Заика, 66).

Предупреждения: Гбамен, 36 – Попов, 27; Адамов, 56; Дркушич, 57; Прохин, 88; Бурмистров, 90+4.

Удаления: Ахметов, 90+4 – нет.

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