Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

РПЛ. «Сочи» обыграл ЦСКА в Москве и догнал «Динамо», у ЦСКА 1 победа в последних 7 матчах

«Сочи» в 28-м туре чемпионата России минимально победил ЦСКА. Единственный гол у Артема Макарчука.

Это был дебютный матч в РПЛ для вратаря ЦСКА Владислава Торопа. Пропущенным оказался первый удар в створ.

«Сочи» догнал «Динамо», идущий на втором месте. ЦСКА занимает четвертую строчку.

ЦСКА из последних семи встреч выиграл одну. У «Сочи» в последних девяти матчах одно поражение.

«Сочи» ни разу в истории не проиграл на «ВЭБ Арене».

Россия. РПЛ. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Макарчук, 10.

ЦСКА: Тороп, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин (Ахметов, 77), Гбамен (Ушаков, 66), Карраскаль (Эджуке, 59), Языджи, Заболотный.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич (Прохин, 67), Юсупов (Ангбан, 84), Цаллагов, Попов (Мелкадзе, 27 (Бурмистров, 84)), Нобоа, Жоаозиньо (Заика, 66).

Предупреждения: Гбамен, 36 – Попов, 27; Адамов, 56; Дркушич, 57; Прохин, 88; Бурмистров, 90+4.

Удаления: Ахметов, 90+4 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Голкипер ЦСКА Тороп пропустил после первого удара по своим воротам в РПЛ 11
18-летний Тороп – в составе ЦСКА на матч с «Сочи». Акинфеев в запасе 1
Где смотреть ЦСКА – «Сочи»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 7 мая 1
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:57
Комментарии43
...
  • ...
    Рейтинг: +335

    Сделаны из Дерева 3 минуты назад

    По накупали ХЛАМА и тренера" ДЕРЕВЬЯ"!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11385

    Вомбат 10 минут назад

    Вы читали оправдания Березуцкого? "Это все следствие того, что происходит. В итоге нам стало трудно находить мотивацию для игроков". Это как раз то, о чем я писал и уже не раз. В Сочи российский костяк, и им важны медали сами по себе. В ЦСКА после прихода мастеровитых легионеров костяк команды стал легионерским, а им, легионерам, еврокубки гораздо важнее медалей. Нет еврокубков, и они валяют дурака. Ни Языджи, ни Медина, ни Карраскаль, ни Гбамен, ни Эджуке, ни Бийол не показывают сейчас и половины того, что могут.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4164

    sobaka120982 13 минут назад

    Всем спасибо все свободны!!! В наш клуб мало кто верил

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3816

    Кузьмич на трибуне > sobaka120982 7 минут назад

    Почему мало кто верил? При таком составе было глупо плестись в серединке, тем более в конце таблицы. Хотя !!!!! Если и я тоже свободен, могу больше никогда в адрес Сочи не писать добрых отзывов.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +335

    Сделаны из Дерева 18 минут назад

    Стыдно за коней

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +95842

    zigbert 19 минут назад

    В первом тайме было заметное преимущество Сочи. Их атаки были более острыми чем это делал ЦСКА. Во втором тайме армейцы перехватили инициативу но серьезных угроз у ворот Сочи им создать не удалось.
    Сочи с победой!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1277

    ruded 29 минут назад

    ну почему гл.тренером ставят конченное г***? Ну хоть бы раз, кто-то амбициозный был и с опытом. В таком спаде виноват тренерский штаб,однозначно.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3816

    Кузьмич на трибуне > ruded 5 минут назад

    Ну а разве В.Газаев не был гл.тренером? Разве он не амбициозным был, а какую он оставил команду амбициозному Л.Слуцкому.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3816

    Кузьмич на трибуне 44 минуты назад

    Сочи с победой . Сочинцам мои поздравления.
    А вот теперь очень интересно как Динамо и сыграет с Локо, а потом очная встреча за второе место. Реальный шанс побороться за серебро. Тройка призёров почти определилась. Надеяться за то что Динамики проиграют две игры ,а быки обе победят , мало -вероятно. Тем более что бы(ч)кам предстоит бодаться с коняшками. Это будет серьёзный экзамен для окрылённой успехами молодёжи.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14814

    ilichkadr > Кузьмич на трибуне 31 минуту назад

    Локо обыграет Динамо, поскольку динамики посыпались. На мой взгляд, про не хватило физики. Очень много не нужной беготни. Сочи же обыграют дома НН на классе.
    P.S. У Динамо будет бронза.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3816

    Кузьмич на трибуне > ilichkadr 10 минут назад

    Динамики могут проиграть и после тяжёлой зарубы в полуфинале КР. При таком раскладе, если Динамо проиграет и Локо и Сочи, Динамо может и третье место упустить. Конечно мало верится , что молодёжка Краснодара так грубо может нахамить сразу двум москвичам. Но тем не менее У Сочи серебро почти в камане. Остаётся очная схватка с Динамо. А если эта схватка состоится после финала КР, то шансов в игре с Сочи будет ещё меньше.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13414

    Fusballer 1 час назад

    Что то не видно было великого нападающего Языджи)))

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3367

    CSKA57 > Fusballer 43 минуты назад

    Удивительного ничего нет! С таким "замечательным" тренерским штабом и Левандовский с Месси деградируют! Языджи нужно тренировать, чтобы он играл на высоком уровне. А чем ему могут помочь два начинающих тренера?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2538

    Ziklop > Fusballer 40 минут назад

    Наташа все силы забрала ночью!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14814

    ilichkadr > Fusballer 31 минуту назад

    Там и Караскаль сдулся.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22476

    JTherry 1 час назад

    слабо играли кони, даже показалось, что они играют в гостях, Сочи доминировали весь первый тайм... в общем проиграли заслуженно, не ударив ни разу по воротам Адамова... второе место займет, видимо, Сочи, Кержаков "сольет" в следующем матче, а у днища - Локо, а в очной встрече - 50/50... клинеру прювет..!)

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4293

    Красногорск_Фан > JTherry 39 минут назад

    Прочитал раз 5 но "у днища Локо" не понял что имелось в виду. Выиграет, проиграет, стало водолазами

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13414

    Fusballer 1 час назад

    Клинер, ау!))))

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2124

    B.G. > Fusballer 1 час назад

    Ржёт наверное )))

    5
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11