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РПЛ. «Ахмат» в меньшинстве обыграл «Нижний Новгород» и обогнал «Спартак»

«Ахмат» на выезде победил «Нижний Новгород» в матче 28-го тура РПЛ – 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил Александр Трошечкин.

Грозненская команда с 53-й минуты играла в меньшинстве. Красную карточку получил Ризван Уциев.

«Ахмат» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в таблице, опередив «Спартак». «Нижний Новгород» занимает 11-е место (29 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Нижний Новгород – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Трошечкин, 74.

Удаления: нет – Уциев, 53.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2113

    B.G. 25 минут назад

    Нижний вылетает - кержаков сразу сливается из команды

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    Рейтинг: +11374

    Вомбат > B.G. 21 минуту назад

    По игре и по составу это команда ФНЛ. Но в этом сезоне она спасется.

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    Рейтинг: +637

    Конопляных дел мастер 31 минуту назад

    Спартак и так высоко. Их место в пердиве. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +65

    Теркчанин 32 минуты назад

    уфф,вымучили

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