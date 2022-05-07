РПЛ. «Ахмат» в меньшинстве обыграл «Нижний Новгород» и обогнал «Спартак»

«Ахмат» на выезде победил «Нижний Новгород» в матче 28-го тура РПЛ – 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил Александр Трошечкин.

Грозненская команда с 53-й минуты играла в меньшинстве. Красную карточку получил Ризван Уциев.

«Ахмат» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в таблице, опередив «Спартак». «Нижний Новгород» занимает 11-е место (29 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Нижний Новгород – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Трошечкин, 74.

Удаления: нет – Уциев, 53.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?