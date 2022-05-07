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  • РПЛ. «Ахмат» в меньшинстве обыграл «Нижний Новгород» и обогнал «Спартак»

РПЛ. «Ахмат» в меньшинстве обыграл «Нижний Новгород» и обогнал «Спартак»

7 мая 2022, 18:29
7

«Ахмат» на выезде победил «Нижний Новгород» в матче 28-го тура РПЛ – 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил Александр Трошечкин.

Грозненская команда с 53-й минуты играла в меньшинстве. Красную карточку получил Ризван Уциев.

«Ахмат» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в таблице, опередив «Спартак». «Нижний Новгород» занимает 11-е место (29 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Нижний Новгород – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Трошечкин, 74.

Удаления: нет – Уциев, 53.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ахмат
Комментарии (7)
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Теркчанин
1651937819
уфф,вымучили
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B.G.
1651938226
Нижний вылетает - кержаков сразу сливается из команды
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моэм
1651943537
Игроков хвалят за красивый гол или пас , дриблинг ... а я хотел бы похвалить судью , за точное , а значит классное решение эпизода ... это неназначение пенальти на Горбунове , когда тот хоть и чуть заметно , но начал заваливаться ещё до контакта с игроком Ахмата ... и хотя в динамике это было уловить непросто , но судья молодец что разобрался в моменте..
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portero
1651946655
Нижний на своём поле обделался ....
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zigbert
1651950951
Преимущество в этой встрече было на стороне Нижнего Новгорода. Но Ахмату удалось забить мяч даже играя в меньшинстве. Ахмат с победой!
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