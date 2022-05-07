РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Урал» благодаря дублю Николсона

В 28-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях обыграл «Урал» со счетом 3:1.

Победу московской команде принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса. У хозяев поля отличился Лео Гогличидзе.

Спартаковцы, набрав три очка, поднялись с десятого на восьмое место в таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыков увеличился до восьми баллов. «Урал» остался на 14-й строчке.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Николсон, 11; 0:2 – Николсон, 26; 0:3 – Мозес, 30; 1:3 – Гогличидзе, 55.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов (Гаджимурадов, 78), Подберезкин (Юшин, 87), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Августиняк (Евсеев, 87).

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин (Денисов, 82), Промес (Игнатов, 68), Хлусевич, Пруцев, Мозес (Бакаев, 68), Соболев, Николсон (Рассказов, 60).

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