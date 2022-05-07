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  • РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Урал» благодаря дублю Николсона

РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Урал» благодаря дублю Николсона

7 мая 2022, 15:56
25

В 28-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях обыграл «Урал» со счетом 3:1.

Победу московской команде принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса. У хозяев поля отличился Лео Гогличидзе.

Спартаковцы, набрав три очка, поднялись с десятого на восьмое место в таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыков увеличился до восьми баллов. «Урал» остался на 14-й строчке.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Николсон, 11; 0:2 – Николсон, 26; 0:3 – Мозес, 30; 1:3 – Гогличидзе, 55.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов (Гаджимурадов, 78), Подберезкин (Юшин, 87), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Августиняк (Евсеев, 87).

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин (Денисов, 82), Промес (Игнатов, 68), Хлусевич, Пруцев, Мозес (Бакаев, 68), Соболев, Николсон (Рассказов, 60).

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак
Комментарии (25)
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serhio80
1651928350
С победой КБ!
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rash1959
1651928375
Как обычно, два совершенно разных тайма. Второй тайм играли с мыслями о следующей кубковой игре. Очевидно, что без трёх цветных легов в нападении ничего хорошего не просматривается. С победой.
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Иван Петров 1986
1651928423
В первом тайме молодцы !
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(Меня за банили)
1651928507
Самый стабильный игрок Зобнин. Стабильно мертвый.
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Томик
1651928589
Как ужасен Бакаев, особенно если после Вити заходит. Футболист и пинатель мяча из соседнего двора.
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NewLife
1651928769
Поставленная игра отсутствует, победили не за счет тернерской работы, а за счет индивидуального мастерства Мозеса и Николсона. Зачем на поле был деревянный Соболев не понятно. Хлусевич когда нибудь попадал в створ ?
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JTherry
1651929696
два одинаково приличных тайма сыграть снова не удалось, но в первом за счет мастерства Николсона и Мозеса, игравшего не привычной позиции справа, добились победы, с чем и поздравляю КБ..!!! во втором тайме с выходом "жонглеров" мяча Бакаева и Игнатова, матч из наступательного превратился в тупой отбой от ворот... и Соболев растворился на поле...
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Persona_non_Grata
1651930320
Всех с победой !!! Хорошо, что в первом сумели наколотить столько, что хватило на всю игру ... Кстати, как вам игра без легионеров ? - что то как то совсем тухловато стало с уходом Промеса ( проводящего сосем никакой, по его меркам матч), Николсона и Мозеса ...
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zigbert
1651930646
Болельщики Спартака с победой! Ведя 3:0 посчитали дело сделанным и чуть не поплатились за это. Урал одна из команд, которая умеет перехватывать инициативу. Проще всего Спартаку нужно было подержать мяч но когда инициатива потеряна появляются ошибки и нервозность. Но если оттолкнуться от результата, все получилось довольно неплохо с учетом отсутствия двух защитников основного состава.
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Krasnodar 123
1651930731
В этом матче для меня главное, что Лео загнал красивый гол, промеж ног спартаковского вратаря. Молодец Лео !!! Знайте ФК КРАСНОДАР!!!
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