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РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Урал» благодаря дублю Николсона

В 28-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях обыграл «Урал» со счетом 3:1.

Победу московской команде принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса. У хозяев поля отличился Лео Гогличидзе.

Спартаковцы, набрав три очка, поднялись с десятого на восьмое место в таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыков увеличился до восьми баллов. «Урал» остался на 14-й строчке.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Николсон, 11; 0:2 – Николсон, 26; 0:3 – Мозес, 30; 1:3 – Гогличидзе, 55.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов (Гаджимурадов, 78), Подберезкин (Юшин, 87), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Августиняк (Евсеев, 87).

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин (Денисов, 82), Промес (Игнатов, 68), Хлусевич, Пруцев, Мозес (Бакаев, 68), Соболев, Николсон (Рассказов, 60).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии28
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    Рейтинг: +2527

    a_who 1 час назад

    С победой друзья !

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    Рейтинг: +2412

    Krasnodar 123 2 часа назад

    В этом матче для меня главное, что Лео загнал красивый гол, промеж ног спартаковского вратаря. Молодец Лео !!! Знайте ФК КРАСНОДАР!!!

    3
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    Рейтинг: +355

    Спартач80 > Krasnodar 123 1 час назад

    Всегда с уважением относился к Краснодару,переживал за них.Болельщики,до последнего времени,у них были адекватные.Но ты лично-мразота.

    2
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    Рейтинг: +2412

    Krasnodar 123 > Спартач80 35 минут назад

    Сам ты мразота следи за своим поганым языком! Я кого-то оскарбил? Ну специально тебя могу если тебе так хочется! Невоспитанный ты человек!

    1
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    Рейтинг: +95840

    zigbert 2 часа назад

    Болельщики Спартака с победой! Ведя 3:0 посчитали дело сделанным и чуть не поплатились за это. Урал одна из команд, которая умеет перехватывать инициативу. Проще всего Спартаку нужно было подержать мяч но когда инициатива потеряна появляются ошибки и нервозность. Но если оттолкнуться от результата, все получилось довольно неплохо с учетом отсутствия двух защитников основного состава.

    8
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    Рейтинг: +17300

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    Всех с победой !!! Хорошо, что в первом сумели наколотить столько, что хватило на всю игру ... Кстати, как вам игра без легионеров ? - что то как то совсем тухловато стало с уходом Промеса ( проводящего сосем никакой, по его меркам матч), Николсона и Мозеса ...

    6
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    Рейтинг: +22465

    JTherry 2 часа назад

    два одинаково приличных тайма сыграть снова не удалось, но в первом за счет мастерства Николсона и Мозеса, игравшего не привычной позиции справа, добились победы, с чем и поздравляю КБ..!!! во втором тайме с выходом "жонглеров" мяча Бакаева и Игнатова, матч из наступательного превратился в тупой отбой от ворот... и Соболев растворился на поле...

    6
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    Рейтинг: +763

    O-kolesov 2 часа назад

    С победой ! Это как раз уровень Спартака.

    0
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    Рейтинг: +17300

    Persona_non_Grata > O-kolesov 2 часа назад

    Если иметь в виду, что таких соперников надо побеждать на их поле, то возражений нет !

    1
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    Рейтинг: +576

    Suvorov51 3 часа назад

    Да. теперь уж точно будет в 10-ке. а главное нужен кубок. правда и Динамо тоже хочет что то выиграть. ну у них еще будет шанс выиграть медали вот правда какие не известно

    4
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    Рейтинг: +6974

    Томик > Suvorov51 2 часа назад

    Надеюсь деревянные.

    3
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    Рейтинг: +6914

    BarStep > Suvorov51 1 час назад

    Лизнул знатно спамовским..
    Аж готов Кубок отдать уже..
    А как же динамка твоя, чел??

    М*дак, выпрями колени

    2
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    Рейтинг: +355

    Спартач80 > BarStep 1 час назад

    Сосни болт,бомжара.Ты тёлка привыкла,что лижут вам все?

    0
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    Рейтинг: +13782

    NewLife 3 часа назад

    Поставленная игра отсутствует, победили не за счет тернерской работы, а за счет индивидуального мастерства Мозеса и Николсона. Зачем на поле был деревянный Соболев не понятно. Хлусевич когда нибудь попадал в створ ?

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    Рейтинг: +7197

    vladik12 3 часа назад

    Может, надо было просто избавиться от Джикии и Гигота?

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    Рейтинг: +17300

    Persona_non_Grata > vladik12 2 часа назад

    Ага - беспомощность и суета в обороне + тупой вынос мяча во втором тайме и хорошо, что в первом тайме забили и не дали вообще подойти к своим воротам (((

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    Рейтинг: +6974

    Томик 3 часа назад

    Как ужасен Бакаев, особенно если после Вити заходит. Футболист и пинатель мяча из соседнего двора.

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    Рейтинг: +17697

    DVOK68 > Томик 2 часа назад

    Причём неуравновешенный.Если первое действие с мячом у него получилось-пойдёт феерить...ну а если как сегодня,первым действием пробьёт в 10 метрах от девятки-то психопатский срыв и как следствие косяки косяки и ещё раз косяки...( Ему к психологу надобно,на консультации.Очень нестабильный игрок.

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