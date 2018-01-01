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Языджи – о рекорде в РПЛ: «Это делает меня счастливым человеком»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о своем отношении к установленному рекорду чемпионата России.

– Начнем с приятного факта, Юсуф: на стартовом отрезке ты установил рекорд не только чемпионатов России, но и всего нашего футбола с далекого 1936-го. Еще никому со времен первого чемпионата СССР и до 2022 года не удавалось забивать в своих дебютных шести матчах подряд. Речь, разумеется, идет обо всех командах без исключения, а не только об армейцах. 85 с лишним лет... Что скажешь?

– Мне очень приятно, это делает меня счастливым человеком. Мне действительно удалось хорошо начать выступления в новой лиге, и я рад, что уже установил такое достижение.

Перед тем, как перейти в ЦСКА, я размышлял, как буду выступать здесь, добиваться успехов, забивать голы и помогать партнерам.

А после матча с «Рубином», в котором мне удалось сделать хет-трик, я сказал, что мы – великолепная команда, и это действительно так.

На каждую игру я выхожу с настроем сделать все для своего клуба и для болельщиков. Хочу, чтобы они тоже были счастливы.

  • ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».
  • Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13400

    Fusballer 3 часа назад

    Поэтому 4 матча подряд не забиваешь.

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