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Экс-полузащитник «Зенита» Паредес мечтает выступать за «Реал»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал о своем желании оказаться в «Реале».

«Я хотел бы поиграть за мадридский «Реал». Каждый футболист мечтает носить футболку этого клуба. Но я продолжаю с уважением относиться к «ПСЖ». Мне здесь очень хорошо. Меня любят тренер и руководство клуба», – сказал аргентинец.

  • В этом сезоне Паредес забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
  • С 2017 по 2019 год он выступал за «Зенит».
  • Рыночная стоимость хавбека – 20 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport.es

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