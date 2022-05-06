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Терехин: «Игроков «Динамо» захлестнула эйфория. Агенты, пресса напели им, что они уже звезды»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин прокомментировал серию неудач москвичей. У них три поражения подряд.

– Это тренерская проблема или что-то с психологией команды?

– Не знаю. Молодые ребята, конечно, стараются. Но, может, их эйфория какая-то захлестнула. Хорошо Смолова взяли – он хоть какие-то голы забивает. У молодых игроков есть такая свойственность – им напели агенты, пресса о том, что они уже звезды. Но они еще дети. Только одно здесь – эйфория захлестнула. А Сандро Шварц не может до них докричаться или объяснить. Молодая команда, поэтому и проблемы такие.

  • Сегодня «Динамо» крупно проиграло «Крыльям Советов» (2:5) в 28-м туре РПЛ.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.
  • 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Rusfootball

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06.05.2022 23:29
Комментарии1
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    Рейтинг: +63425

    portero 1 час назад

    словили звезду всей командой....

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