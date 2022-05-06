Григорян – журналисту: «Думаешь, клоун может играть в финале Лиги чемпионов? Может. Я же играл»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян поговорил с журналистом после матча чемпионата России против «Локомотива» (0:0). Он напомнил, что играл в финале женской ЛЧ.
– Если говорить о женском футболе, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь?
– Естественно. Вы играли в финале Лиги чемпионов.
– Ну вот. А ты хочешь от меня клоунады. А клоун может играть в финале Лиги чемпионов? Может. Я же играл.
- Григорян доходил до финала Лиги чемпионов с пермской «Звездой-2005» в 2009 году, где уступил по сумме 2 встреч немецкому «Дуйсбургу».
- Сейчас ЦСКА Григоряна идет в чемпионате на 2-м месте.
- В мужском футболе Григорян не работает с прошлого года, когда покинул армянский «Алашкерт».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?