Григорян – журналисту: «Думаешь, клоун может играть в финале Лиги чемпионов? Может. Я же играл»

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян поговорил с журналистом после матча чемпионата России против «Локомотива» (0:0). Он напомнил, что играл в финале женской ЛЧ.

– Если говорить о женском футболе, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь?

– Естественно. Вы играли в финале Лиги чемпионов.

– Ну вот. А ты хочешь от меня клоунады. А клоун может играть в финале Лиги чемпионов? Может. Я же играл.

Григорян доходил до финала Лиги чемпионов с пермской «Звездой-2005» в 2009 году, где уступил по сумме 2 встреч немецкому «Дуйсбургу».

Сейчас ЦСКА Григоряна идет в чемпионате на 2-м месте.

В мужском футболе Григорян не работает с прошлого года, когда покинул армянский «Алашкерт».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?