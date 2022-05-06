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  • Гендиректор «Црвены Звезды» – о зарплате Дзюбы: «Сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны»

Гендиректор «Црвены Звезды» – о зарплате Дзюбы: «Сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны»

6 мая 2022, 17:34
12

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич дал комментарий по поводу возможного подписания форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес «Црвены Звезды» есть.

Мы готовы к переговорам. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны.

Также пока не обсуждался срок действия контракта, для начала важно наладить хороший контакт с Артемом, а о деталях мы подумаем позже.

Я видел несколько игр Артема вживую, мы хорошо знакомы с его качествами. Как я уже сказал, у нас есть желание его подписать, но мы на данном этапе не будем вдаваться в подробности», – сказал Терзич.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Slavan62
1651848021
Пусть едет - Зене придется играть без столба
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piligrim1986
1651848991
хапнут еще горя с ним
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Ганнибал Лектор
1651849044
Зенит - доплатите братушкам, чтоб забрали плечистого парня
Ответить
MaxRnD
1651849380
Недостающее будет добирать по карманам
Ответить
Беспонтий
1651850688
споём? --- "Чего-таки не думают, Чего-таки не пробуют, Чего-таки не делают… Из чего хотите Закидывайте неводы, Угадывайте поводы, Загадывайте выгоды; Только не сидите: Рассиживаться нечего, Фортуна переменчива, У стада человечьего Помыслы одни. Вытягивайте золото Из меди и из олова, Из невода, из омута, Из малого, из старого, Из издавна и заново Умело и без опыта Вытягивайте золото, Вытягивайте золото, Золото, золото, Золото тяни!"
Ответить
Fusballer
1651851389
Чтобы удовлетворить Артёмку, нужно будет очень сильно постараться.
Ответить
sobaka120982
1651857065
Если бы вы ещё азмунку подписали то был бы фурор
Ответить
zigbert
1651862175
В раздевалке Зенита будет грустно.
Ответить
JTherry
1651871085
бонзы с Лахта-центра не хотят видеть рукаку в клубе, поэтому готовы приплатить красно-белой "Црвене Звезде" (спонсор Газпром), лишь бы он не играл ни за бомжей, ни против бомжей...) денег у сербов нет на ЗП рукаку...
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