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Гендиректор «Црвены Звезды» – о зарплате Дзюбы: «Сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич дал комментарий по поводу возможного подписания форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес «Црвены Звезды» есть.

Мы готовы к переговорам. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны.

Также пока не обсуждался срок действия контракта, для начала важно наладить хороший контакт с Артемом, а о деталях мы подумаем позже.

Я видел несколько игр Артема вживую, мы хорошо знакомы с его качествами. Как я уже сказал, у нас есть желание его подписать, но мы на данном этапе не будем вдаваться в подробности», – сказал Терзич.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 17:34
Комментарии7
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    Рейтинг: +13396

    Fusballer 1 час назад

    Чтобы удовлетворить Артёмку, нужно будет очень сильно постараться.

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    Рейтинг: +1949

    Беспонтий 1 час назад

    споём?

    ---
    "Чего-таки не думают,
    Чего-таки не пробуют,
    Чего-таки не делают…
    Из чего хотите
    Закидывайте неводы,
    Угадывайте поводы,
    Загадывайте выгоды;
    Только не сидите:
    Рассиживаться нечего,
    Фортуна переменчива,
    У стада человечьего
    Помыслы одни.
    Вытягивайте золото
    Из меди и из олова,
    Из невода, из омута,
    Из малого, из старого,
    Из издавна и заново
    Умело и без опыта
    Вытягивайте золото,
    Вытягивайте золото,
    Золото, золото,
    Золото тяни!"

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +49582

    MaxRnD 2 часа назад

    Недостающее будет добирать по карманам

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    Рейтинг: +1949

    Беспонтий > MaxRnD 1 час назад

    пинок через зевок
    не стыдно
    ребе?)

    0
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    Рейтинг: +6009

    Ганнибал Лектор 2 часа назад

    Зенит - доплатите братушкам, чтоб забрали плечистого парня

    2
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    Рейтинг: +7795

    piligrim1986 2 часа назад

    хапнут еще горя с ним

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    Рейтинг: +218

    Slavan62 2 часа назад

    Пусть едет - Зене придется играть без столба

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