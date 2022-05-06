Захарян, Грулев и Тюкавин – в основе «Динамо»; у «Крыльев» сыграют Ежов, Сарвели и Глушенков

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на матч 28-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Сарвели, Глушенков.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Варела, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин, Н'Жи.
- Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
- Начало – в 18:00 мск.
- «Крылья» идут на 7-м месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на 2-м.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт РПЛ