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Захарян, Грулев и Тюкавин – в основе «Динамо»; у «Крыльев» сыграют Ежов, Сарвели и Глушенков

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на матч 28-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Сарвели, Глушенков.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Варела, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин, Н'Жи.

  • Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
  • Начало – в 18:00 мск.
  • «Крылья» идут на 7-м месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на 2-м.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4575

    neim 11 минут назад

    О, а где поляк Шиманьски ?

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    Рейтинг: +16118

    paracetamol 18 минут назад

    Крылышки, рви ментов!

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