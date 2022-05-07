«Недопонимание». Шварц объяснил удаление после разгрома от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, за что получил красную карточку после матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5). Формально – за конфликт с рефери.

— После матча вы подошли к судьям и общались с ними. С какими их решениями вы были не согласны?

— Главной проблемой в произошедшем я бы назвал недопонимание. Красная карточка была выписана из-за нашего недопонимания. Я не хочу обвинять главного арбитра в чeм-то, просто сложилась такая ситуация, что мы не поняли друг друга.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м.

10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».

Шварц тренирует «Динамо» с 2020 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?