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«Недопонимание». Шварц объяснил удаление после разгрома от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, за что получил красную карточку после матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5). Формально – за конфликт с рефери.

— После матча вы подошли к судьям и общались с ними. С какими их решениями вы были не согласны?

— Главной проблемой в произошедшем я бы назвал недопонимание. Красная карточка была выписана из-за нашего недопонимания. Я не хочу обвинять главного арбитра в чeм-то, просто сложилась такая ситуация, что мы не поняли друг друга.

  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
  • 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».
  • Шварц тренирует «Динамо» с 2020 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: официальный сайт «Динамо»

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