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Осинькин – о разгроме «Динамо»: «Смогли отметить юбилей хорошей игрой и подарили друг другу праздник»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии после крупной победы над «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

  • Самарцы разгромили соперника со счетом 5:2.
  • В день матча клуб отмечал свой 80-летний юбилей.

– Удался праздник в полной мере или были какие-то недочеты?

– Про недочеты мы не забудем – это факт. Но мы смогли отметить юбилей хорошей игрой с хорошим счетом и подарили друг другу праздник. Наверное, это тот день, который мы все запомним.

Две трети первого тайма мы превосходили в чем-то «Динамо». Потом отдали инициативу и из-за этого пропустили в первом тайме после единственного момента со стандартного положения, в котором мы не совсем разобрались.

Во втором тайме у нас не все получалось, но повезло, что забили второй гол. После этого мы смогли раскрыть «Динамо».

Не могу сказать, что был доволен тем, что команда играла атака на атаку. Можно было сыграть более сбалансировано – мы раскрылись с перебором.

Нельзя пропускать было второй гол, но сегодня был наш день и праздник болельщиков. Поздравляю их с юбилеем. Смогли отблагодарить их красивым счетом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 08:38
Комментарии1
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    Рейтинг: +63432

    portero 1 час назад

    Повезло что третий не пропустили, но движение на атаку и прессинг было суперское!!!
    Так бы в каждой игре феерить!!! Но можно и на разгромы нарываться, в защите есть над чем работать...

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