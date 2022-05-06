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  • Силкин: «Динамо» бросило играть. Команда займет третье место»

Силкин: «Динамо» бросило играть. Команда займет третье место»

6 мая 2022, 23:34
4

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил результат матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5).

– Что случилось с «Динамо» в этом матче?

– Ну, если бы это было внезапно, непонятно откуда, то это еще как-то можно было бы объяснить, но когда третье поражение подряд при такой игре... Даже и не знаю что здесь сказать. Играть в футбол без обороны просто нельзя. Команда играть бросила. Первый тайм она вообще пешком ходила. Хотя все же какие-то полумоменты были. Но тот азарт, который показали «Крылья», это тот эталон, к которому в футболе надо стремиться. Я имею в виду по самоотдаче.

Что случилось с «Динамо» в этой встрече? Наверное, доигрывает сезон. Возможно, повлияла информация вокруг тренера. Не знаю... Но сам факт, что команда бросила играть.

– Удержится ли «Динамо» на втором месте?

– Я думаю, что они в итоге будут третьими. «Сочи» из всех претендентов на второе место сейчас самую стабильную игру показывает. Есть шанс у этой команды подняться на второе место.

  • У «Динамо» 3 поражения подряд.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.
  • 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей
Комментарии (4)
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portero
1651869488
может на кубок переключились? на самом деле сегодня при 3:2 Крыльям фартануло, могло Динамо сравнять, как там игрок выбил ...
Ответить
Legion-o
1651871203
К моему глубокому сожалению, в этом сезоне Динамо больше одного очка в оставшихся играх не наберет! Третье место будет удачей...
Ответить
SLADE2019
1651903067
А какая разница, второе или третье место. Чемпионами не стали, можно расслабиться, за что биться, ЛЧ не будет же? Пусть расслабляются, учатся играть без Шиманьски и Моро.
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