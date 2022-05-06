Силкин: «Динамо» бросило играть. Команда займет третье место»

К моему глубокому сожалению, в этом сезоне Динамо больше одного очка в оставшихся играх не наберет! Третье место будет удачей...
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил результат матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5).
– Что случилось с «Динамо» в этом матче?
– Ну, если бы это было внезапно, непонятно откуда, то это еще как-то можно было бы объяснить, но когда третье поражение подряд при такой игре... Даже и не знаю что здесь сказать. Играть в футбол без обороны просто нельзя. Команда играть бросила. Первый тайм она вообще пешком ходила. Хотя все же какие-то полумоменты были. Но тот азарт, который показали «Крылья», это тот эталон, к которому в футболе надо стремиться. Я имею в виду по самоотдаче.
Что случилось с «Динамо» в этой встрече? Наверное, доигрывает сезон. Возможно, повлияла информация вокруг тренера. Не знаю... Но сам факт, что команда бросила играть.
– Удержится ли «Динамо» на втором месте?
– Я думаю, что они в итоге будут третьими. «Сочи» из всех претендентов на второе место сейчас самую стабильную игру показывает. Есть шанс у этой команды подняться на второе место.
- У «Динамо» 3 поражения подряд.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
- 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?