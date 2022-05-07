Губернатор Самарской области – о разгроме «Динамо»: «В такой игре проявляется величие футбола»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, поделился эмоциями после победы «Крыльев Советов» над «Динамо» (5:2) в 28-м туре РПЛ. Дубль у Максима Глушенкова, который принадлежит «Спартаку».

«На мой взгляд, именно в такой игре проявляется величие футбола. Когда комбинационная игра, когда есть желание играть красиво со стороны обеих команд. И сегодня обе команды сделали все, чтобы порадовать болельщиков – поклонников великой игры. Спасибо нашим гостям, они играли замечательно, но «Крылья» сегодня были сильнее», – сказал чиновник.

«Динамо» впервые за 10 лет пропустило 5 голов.

«Крылья Советов» идут в РПЛ 7-ми, «Динамо» – 2-м.

Самарский клуб сегодня празднует 80-летие.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?