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Губернатор Самарской области – о разгроме «Динамо»: «В такой игре проявляется величие футбола»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, поделился эмоциями после победы «Крыльев Советов» над «Динамо» (5:2) в 28-м туре РПЛ. Дубль у Максима Глушенкова, который принадлежит «Спартаку».

«На мой взгляд, именно в такой игре проявляется величие футбола. Когда комбинационная игра, когда есть желание играть красиво со стороны обеих команд. И сегодня обе команды сделали все, чтобы порадовать болельщиков – поклонников великой игры. Спасибо нашим гостям, они играли замечательно, но «Крылья» сегодня были сильнее», – сказал чиновник.

  • «Динамо» впервые за 10 лет пропустило 5 голов.
  • «Крылья Советов» идут в РПЛ 7-ми, «Динамо» – 2-м.
  • Самарский клуб сегодня празднует 80-летие.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Сова»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +990

    Soccerdealer63 21 минуту назад

    О! Нашёл "позитивчик" в своей области товарисч Азаров....Аглавное - "вовремя".... У него автопром горит синим пламенем вместе с людьми, а он про мячик...
    Сначала вертикальные разгромили и угичтожили местных отечественных поставщиков комплектующих, потом перенаправили налоги себе в столичный карман, а потом умыли руки, отдав автогигант в руки франщузов, которые псевдолокализовали производство запчастей... А СЕЙЧАС РЕНО УШЛИ ИЗ СТРАНЫ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ "ЗАПЧАСТЯМИ" В ОДНОЧАСЬЕ, потому, что им так захотелось......Из складских остатков Авто ВАЗ собирает чудища без АБС и прочей элементарной требухи... А у самрского губера, оказывается, футбольный фестиваль в разгаре!

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    Рейтинг: +63477

    portero 50 минут назад

    В одной игре ничего не решается, величие это результат в таблице и стабильность....
    Пока нехватает Крыльям стабильности и судейки гавнюки обижают часто...

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