Губернатор Самарской области – о разгроме «Динамо»: «В такой игре проявляется величие футбола»

О! Нашёл "позитивчик" в своей области товарисч Азаров....Аглавное - "вовремя".... У него автопром горит синим пламенем вместе с людьми, а он про мячик...
Сначала вертикальные разгромили и угичтожили местных отечественных поставщиков комплектующих, потом перенаправили налоги себе в столичный карман, а потом умыли руки, отдав автогигант в руки франщузов, которые псевдолокализовали производство запчастей... А СЕЙЧАС РЕНО УШЛИ ИЗ СТРАНЫ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ "ЗАПЧАСТЯМИ" В ОДНОЧАСЬЕ, потому, что им так захотелось......Из складских остатков Авто ВАЗ собирает чудища без АБС и прочей элементарной требухи... А у самрского губера, оказывается, футбольный фестиваль в разгаре!
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, поделился эмоциями после победы «Крыльев Советов» над «Динамо» (5:2) в 28-м туре РПЛ. Дубль у Максима Глушенкова, который принадлежит «Спартаку».
«На мой взгляд, именно в такой игре проявляется величие футбола. Когда комбинационная игра, когда есть желание играть красиво со стороны обеих команд. И сегодня обе команды сделали все, чтобы порадовать болельщиков – поклонников великой игры. Спасибо нашим гостям, они играли замечательно, но «Крылья» сегодня были сильнее», – сказал чиновник.
- «Динамо» впервые за 10 лет пропустило 5 голов.
- «Крылья Советов» идут в РПЛ 7-ми, «Динамо» – 2-м.
- Самарский клуб сегодня празднует 80-летие.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?