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Габулов избежал наказания за заход в судейскую после матча с «Уфой»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил решение КДК по делу Владимира Габулова.

  • После матча «Химки» – «Уфа» (1:1) Габулов зашел в судейскую и эмоционально поговорил с арбитрами.
  • Ему грозило отстранение от футбольной деятельности.
  • В четверг экс-вратарь сборной России покинул пост генерального директора «Химок».

«Что касается записи в рапорте: после матча Габулов без разрешения делегата матча зашeл в судейскую и бурно высказывал недовольство судейством, без нецензурных выражений в присутствии делегата матча.

Подобная запись имеется и в протоколе. Также мы имеем объяснения, что нецензурных выражений и физических воздействий от Габулова не было. У Габулова не было права заходить в судейскую.

Также рассмотрели вопрос обеспечения безопасности на стадионе «Химок». Делегат сказал, что один из сотрудников открыл дверь Габулову, и он зашeл в судейскую.

В связи с этим решение следующее: за необеспечение безопасности на стадионе и нарушение регламента РПЛ оштрафовать «Химки» на 200 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок – два года.

Тот факт, что Габулов покинул пост генерального директора «Химок» не учитывался при принятии решения. Габулов рассматривался как свидетель по данному вопросу. Он не является лицом, заявленным для участия в соревнованиях. В данном случае его может наказывать только комитет по этике», – объяснил Григорьянц.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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