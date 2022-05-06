Семин: «Будь все справедливо, Моуринью и «Ромы» не было бы в финале Лиги конференций»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после выхода в финал Лиги конференций.

«Мне в этом розыгрыше совсем не понравилось, как себя повели «Рома» и Моуринью в матче против норвежской команды «Буде-Глимт». На мой взгляд, «Рома» одержала победу с большими ошибками. Вот и получилось, что вышли в финал.

Все в том матче было необъективно. Вполне возможно, если бы все было справедливо, Моуринью и «Ромы» не было бы в этом финале. Удалили тренера норвежской команды, а у «Ромы» никого не дисквалифицировали. Хотя зачинщиками того конфликта были руководители «Ромы», — сказал Семин.

«Рома» встретится финале ЛК с «Фейеноордом».

Матч состоится 25 мая в Тиране.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?