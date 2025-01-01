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Семин: «Будь все справедливо, Моуринью и «Ромы» не было бы в финале Лиги конференций»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после выхода в финал Лиги конференций.

«Мне в этом розыгрыше совсем не понравилось, как себя повели «Рома» и Моуринью в матче против норвежской команды «Буде-Глимт». На мой взгляд, «Рома» одержала победу с большими ошибками. Вот и получилось, что вышли в финал.

Все в том матче было необъективно. Вполне возможно, если бы все было справедливо, Моуринью и «Ромы» не было бы в этом финале. Удалили тренера норвежской команды, а у «Ромы» никого не дисквалифицировали. Хотя зачинщиками того конфликта были руководители «Ромы», — сказал Семин.

  • «Рома» встретится финале ЛК с «Фейеноордом».
  • Матч состоится 25 мая в Тиране.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +532

    Aleksey! 55 минут назад

    Юрий Павлович, перестаньте, пожалуйста, делать из мухи слона.
    Некоторые команды с такими огромными ошибками проходят.
    А тут игра Ромы ну просто хорошо без лишних слов.

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