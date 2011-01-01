Силкин готов вернуться в «Динамо» в случае ухода Шварца

В "шапку" вместо Силкина можно всех бывших динамовцев написать.
Новиков , Кобелев, Кирьяков , Колыванов и т.д. , кто откажется ?
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что готов возглавить клуб в случае ухода Сандро Шварца.
– На «Динамо» сильно повлияет уход Шварца?
– Конечно. Он практически создал новую команду и футболисты привыкают к тренеру. С точки зрения результата, когда постоянно меняется тренер, то толку никогда никого не будет.
– А вы готовы вернуться в «Динамо»?
– Это моя родная команда и единственная, в которой я бы хотел работать, но мне никто не звонил и не предлагал.
– Если поступит предложение, то примете его?
– Если будет предложение, а не просто так «приходи работать». Там же много вопросов возникает. Во всяком случае, у меня. Потому что я проходил все этапы, и как игрок, и как тренер. Я знаю все, что происходит и что нужно для того, чтобы устроить команду. Это все надо обсуждать.
– Уход Шварца может спровоцировать уход лидеров «Динамо»: Захаряна, Фомина?
– Я не думаю. Эти игроки только начинают, нельзя сказать, что они уже сформировались. Им еще надо расти, а это лучше делать в команде, в которой на тебя рассчитывают. Сколько было примеров, когда ребята из «Динамо» уходили и непонятно, где сейчас.
- Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
- Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.
- Силкин тренировал «Динамо» с 2011 по 2012-й год.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?