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РПЛ. «Краснодар» победил «Локомотив», в матче три удаления

4 мая 2022, 20:55
18

«Краснодар» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ переиграл «Локомотив». Единственный гол у Александра Черникова.

Главный судья Артем Чистяков показал три красные карточки.

«Краснодар» остался на пятом месте, «Локомотив» – на шестом.

«Локомотив» не побеждает в Краснодаре в РПЛ с 2016 года.

У москвичей четыре подряд гостевых матча без побед.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Черников, 83.

Краснодар: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Черников, Кривцов (Апеков, 71), Сперцян (Кокоев, 90+3), Ионов, Волков (Якимов, 87), Манелов (Самко, 87), Олусегун.

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Жемалетдинов (Карпукас, 54), Марадишвили, Бека-Бека, Керк (Миранчук, 74), Кухта (Камано, 74), Изидор.

Предупреждения: Черников, 90 – Едвай, 20; Рыбус, 36; Гилерме, 70.

Удаления: Апеков, 77; Черников, 90+5 (вторая ж.к.) – Марадишвили, 48.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Черников Александр
Комментарии (18)
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sochi-2013
1651687090
Молодцы кубанцы. С победой вас и хорошим тренером. Дождались. Галицкому прижизненный памятник нужно ставить.
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portero
1651687097
Отличный результат, смогли!!! Но Комличенко пригодился бы, совсем с ударами в ворота плохо было...
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Cubinec1989
1651687184
Краснодар Победил по делу!
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владимир миронов
1651687603
Молодцы!!! Стараются ребята. Глядишь,и будет команда из своих воспитанников,как намечал Галицкий.
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alex1951
1651687880
Краснодару поможем добиться Бронзы, они заслуживають!
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ySS
1651688023
Краевых с победой! Молодцы, играют!
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zigbert
1651689605
Преимущество по игре у Краснодара было. Игроки действуют на больших скоростях но вот удары по воротам не научились бить. Черников забил красивый гол но получил свою дежурную красную карточку. Краснодар с победой!
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Кузьмич на трибуне
1651690555
Когда ушли все леги и тренерский штаб, было впечатление , что Краснодар выше 11 места не поднимется. Глядя на турнирное положение К2, не было никаких сомнений, что молодых мальчишек размажут по полю как масло по хлебу. Однако от матча к матчу, сначала Спартак, потом игра с Динамо, которую решил судья не в пользу быков, потом Ростов и вот Локомотив. У меня сложилось впечатление, что сегодня это уже была команда единомышленников, которую никакой Вильена, Классон, Кабелла, Спаич усилить не могут. Аплодирую стоя. Молодцы. Всех болельщиков Краснодара с победой.
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ААМ
1651695420
Поздравляю Краснодар.
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пахомов
1651708132
что молодняк выпустили-молодцы, к новому сезону загодя надо готовиться, а газпром без **** рухнет еще ниже спартака...
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