РПЛ. «Краснодар» победил «Локомотив», в матче три удаления

«Краснодар» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ переиграл «Локомотив». Единственный гол у Александра Черникова.
Главный судья Артем Чистяков показал три красные карточки.
«Краснодар» остался на пятом месте, «Локомотив» – на шестом.
«Локомотив» не побеждает в Краснодаре в РПЛ с 2016 года.
У москвичей четыре подряд гостевых матча без побед.
Россия. РПЛ. 19-й тур
Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Черников, 83.
Краснодар: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Черников, Кривцов (Апеков, 71), Сперцян (Кокоев, 90+3), Ионов, Волков (Якимов, 87), Манелов (Самко, 87), Олусегун.
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Жемалетдинов (Карпукас, 54), Марадишвили, Бека-Бека, Керк (Миранчук, 74), Кухта (Камано, 74), Изидор.
Предупреждения: Черников, 90 – Едвай, 20; Рыбус, 36; Гилерме, 70.
Удаления: Апеков, 77; Черников, 90+5 (вторая ж.к.) – Марадишвили, 48.
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