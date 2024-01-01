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РПЛ. «Краснодар» победил «Локомотив», в матче три удаления

«Краснодар» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ переиграл «Локомотив». Единственный гол у Александра Черникова.

Главный судья Артем Чистяков показал три красные карточки.

«Краснодар» остался на пятом месте, «Локомотив» – на шестом.

«Локомотив» не побеждает в Краснодаре в РПЛ с 2016 года.

У москвичей четыре подряд гостевых матча без побед.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Черников, 83.

Краснодар: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Черников, Кривцов (Апеков, 71), Сперцян (Кокоев, 90+3), Ионов, Волков (Якимов, 87), Манелов (Самко, 87), Олусегун.

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Жемалетдинов (Карпукас, 54), Марадишвили, Бека-Бека, Керк (Миранчук, 74), Кухта (Камано, 74), Изидор.

Предупреждения: Черников, 90 – Едвай, 20; Рыбус, 36; Гилерме, 70.

Удаления: Апеков, 77; Черников, 90+5 (вторая ж.к.) – Марадишвили, 48.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 20:55
Комментарии14
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    Рейтинг: +3796

    Кузьмич на трибуне 34 минуты назад

    Когда ушли все леги и тренерский штаб, было впечатление , что Краснодар выше 11 места не поднимется. Глядя на турнирное положение К2, не было никаких сомнений, что молодых мальчишек размажут по полю как масло по хлебу. Однако от матча к матчу, сначала Спартак, потом игра с Динамо, которую решил судья не в пользу быков, потом Ростов и вот Локомотив. У меня сложилось впечатление, что сегодня это уже была команда единомышленников, которую никакой Вильена, Классон, Кабелла, Спаич усилить не могут. Аплодирую стоя. Молодцы. Всех болельщиков Краснодара с победой.

    2
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    Рейтинг: +95802

    zigbert 50 минут назад

    Преимущество по игре у Краснодара было. Игроки действуют на больших скоростях но вот удары по воротам не научились бить. Черников забил красивый гол но получил свою дежурную красную карточку.
    Краснодар с победой!

    2
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    Рейтинг: +539

    avera 1 час назад

    Что за идиоты пишут заголовки? А это ничего, что Быки почти тайм играли в большинстве? Чего они удерживали?

    0
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    Рейтинг: +2379

    фанат джигурды 1 час назад

    Позор.
    Гиля спасал. Гиля привёз. Игроки деградируют.
    Когда матч перенесли, я думал, что теперь шансов больше, учитывая, что пришлось играть против краснодарских детей, но ВЕЛИКАЯ тактика гэнг-бэнг-прессинг не сдюжила))))
    Краснодарских с победой!!!

    0
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    Рейтинг: +1185

    Дубина 1 час назад

    И конюшню догонят с филиалом бледно голубых)))

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    Рейтинг: +31484

    VVM1964 > Дубина 11 минут назад

    Похоже, мой прогноз в отношении ЦСКА - 5 место всё более и более реалистичен ...

    0
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    Рейтинг: +4739

    ySS 1 час назад

    Краевых с победой!
    Молодцы, играют!

    2
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    Рейтинг: +10663

    alex1951 1 час назад

    Краснодару поможем добиться Бронзы, они заслуживають!

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    Рейтинг: +32492

    zra78 1 час назад

    Первый тайм нормальный, второй одни после КК не играли, другие суетились без толку. Повезло, дальний удар...

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    Рейтинг: +7054

    владимир миронов 1 час назад

    Молодцы!!! Стараются ребята. Глядишь,и будет команда из своих воспитанников,как намечал Галицкий.

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    Рейтинг: +1049

    Cubinec1989 1 час назад

    Краснодар Победил по делу!

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