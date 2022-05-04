Матч «Химки» – «Спартак» может протий на «РЖД Арене» из-за захода Габулова в судейскую

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном проведении матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» без зрителей либо на нейтральном поле.

КДК может наказать «Химки» за поведение гендиректора Владимира Габулова после матча 27-го тура против «Уфы» (1:1).

Функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.

«Хочется дождаться решения КДК, а после этого опираться на документ. Мы бы очень хотели устроить праздник для наших зрителей, всe-таки это последний тур. Тем более игру со «Спартаком» хочется провести на своей арене.

Мы надеемся, что можно обойтись иными наказаниями. Не знаю, насколько серьeзно были нарушены требования Владимиром Габуловым. Если не ошибаюсь, резервным стадионом по документам заявлен стадион в Черкизово», — сказал Терюшков.

Вспомните все российские клубы за всю историю