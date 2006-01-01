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Матч «Химки» – «Спартак» может протий на «РЖД Арене» из-за захода Габулова в судейскую

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном проведении матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» без зрителей либо на нейтральном поле.

  • КДК может наказать «Химки» за поведение гендиректора Владимира Габулова после матча 27-го тура против «Уфы» (1:1).
  • Функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.

«Хочется дождаться решения КДК, а после этого опираться на документ. Мы бы очень хотели устроить праздник для наших зрителей, всe-таки это последний тур. Тем более игру со «Спартаком» хочется провести на своей арене.

Мы надеемся, что можно обойтись иными наказаниями. Не знаю, насколько серьeзно были нарушены требования Владимиром Габуловым. Если не ошибаюсь, резервным стадионом по документам заявлен стадион в Черкизово», — сказал Терюшков.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2824

    Enter2006 28 минут назад

    может протий, а может и не протий ))

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    Рейтинг: +1898

    Беспонтий 40 минут назад

    роман терюшков
    первая в мире женщина
    член
    наблюдательного совета
    ---
    функционера своего надо в стойле держать

    2
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