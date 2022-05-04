«Химки» отпустят Лантратова в «Зенит», если он будет основным вратарем в команде

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к вратарю Илье Лантратову.

«В контракте Лантратова нет опции, при которой «Химки» готовы отпустить Лантратова летом. Нам не поступало предложений от «Зенита» или других больших клубов. Мы всегда говорим, что Илья очень перспективный вратарь, игрок сборной России.

Мы с ним разговаривали и говорили, что безусловно отпустим его в топ-клуб. Единственное условие «Химок», что Лантратов должен быть первым номером в команде. Отдавать Илью, лишая игровой практики и возможности прогрессировать, мы не готовы. Это основное требование «Химок».

Наша задача не только продать футболиста, мы должны задумываться о формировании национальной сборной», – сказал Терюшков.

В этом сезоне Лантратов пропустил 43 гола в 28 матчах.

Голкиперу в ноябре исполнится 27 лет.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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