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  • «Химки» отпустят Лантратова в «Зенит», если он будет основным вратарем в команде

«Химки» отпустят Лантратова в «Зенит», если он будет основным вратарем в команде

4 мая 2022, 14:44
8

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к вратарю Илье Лантратову.

«В контракте Лантратова нет опции, при которой «Химки» готовы отпустить Лантратова летом. Нам не поступало предложений от «Зенита» или других больших клубов. Мы всегда говорим, что Илья очень перспективный вратарь, игрок сборной России.

Мы с ним разговаривали и говорили, что безусловно отпустим его в топ-клуб. Единственное условие «Химок», что Лантратов должен быть первым номером в команде. Отдавать Илью, лишая игровой практики и возможности прогрессировать, мы не готовы. Это основное требование «Химок».

Наша задача не только продать футболиста, мы должны задумываться о формировании национальной сборной», – сказал Терюшков.

  • В этом сезоне Лантратов пропустил 43 гола в 28 матчах.
  • Голкиперу в ноябре исполнится 27 лет.
  • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Лантратов Илья
Комментарии (8)
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Enter2006
1651666549
Илья классный голкипер, по любому перейдёт в ТОП клуб, другой вопрос в какой.
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Константинн
1651667492
Пусть сами воспитывают, а то привыкли только готовых игроков скупать.
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Slavan62
1651668552
Для этого существует КОНКУРЕНЦИЯ
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portero
1651669334
Даже деньги неинтересны??? Не верю, в Зените он и должен быть основным, если только Семак тупить не будет....
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Давид59
1651669513
В контракте, конечно, можно "основной вратарь" написать, но это не может гарантировать ничего. Будет "чудить", присядет на лавку по любому.
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vladimir-7
1651670465
Зениту, конечно, давно надо было искать вратаря на замену дырявого Кержакова. С такими условиями по Лантратову – быть первым номером в воротах, то его место будет где-нибудь в условном Рубине или в Урале
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Вомбат
1651674432
Вы даете нереальные планы. Каким таким первым номером, если у нас есть великий Кержаков?
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paracetamol
1651676977
А чем Лантратов лучше Мишки? Обычная дыра, вот скоко напропускал!
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