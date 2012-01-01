Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

«Химки» отпустят Лантратова в «Зенит», если он будет основным вратарем в команде

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к вратарю Илье Лантратову.

«В контракте Лантратова нет опции, при которой «Химки» готовы отпустить Лантратова летом. Нам не поступало предложений от «Зенита» или других больших клубов. Мы всегда говорим, что Илья очень перспективный вратарь, игрок сборной России.

Мы с ним разговаривали и говорили, что безусловно отпустим его в топ-клуб. Единственное условие «Химок», что Лантратов должен быть первым номером в команде. Отдавать Илью, лишая игровой практики и возможности прогрессировать, мы не готовы. Это основное требование «Химок».

Наша задача не только продать футболиста, мы должны задумываться о формировании национальной сборной», – сказал Терюшков.

  • В этом сезоне Лантратов пропустил 43 гола в 28 матчах.
  • Голкиперу в ноябре исполнится 27 лет.
  • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
У «Зенита» будет новый вратарь летом. Выбирают между Лантратовым, Адамовым и Ломаевым 7
Лантратов: «Вы бы слышали, что творилось в нашей раздевалке после игры с «Уфой» 1
Лантратов – о «Химках»: «Мы сами не ждали, что так резко поднимемся» 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:44
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +215

    Slavan62 10 минут назад

    Для этого существует КОНКУРЕНЦИЯ

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +347

    Константинн 27 минут назад

    Пусть сами воспитывают, а то привыкли только готовых игроков скупать.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +65

    fakeid > Константинн 21 минуту назад

    рыло, за исключением нескольких лет (лодыгин/лунёв) у нас стояли на воротах свои воспитанники.
    и вообще в этом сезоне 7 воспитанников играли, из которых 4-5 можно назвать игроками основы. загибай пальцы, рыло:
    кержаков, одоевский, круговой, мостовой, сутормин, чистяков, кузяев.
    5 из них в сборной, кстати. рыло.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7

    Аден > fakeid 3 минуты назад

    рыло у твоей мамки, бу-га-га

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +65

    fakeid 37 минут назад

    интересно, да, что впереди как раз матч зенит-химки, и поэтому вот вам лантратов, а вы нам 3 очка, всё равно же вам уже ничего не надо. так получается?)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2824

    Enter2006 43 минуты назад

    Илья классный голкипер, по любому перейдёт в ТОП клуб, другой вопрос в какой.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11