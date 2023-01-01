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Агент Ваноли – об уходе из «Спартака»: «В клубе давно не было такого интересного тренера»

Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о возможном уходе итальянца из клуба.

«Возможный уход Паоло из «Спартака»? Я не комментирую слухи. Слухи не есть новости. До прихода Паоло в «Спартаке» давно не было такого интересного и эмоционального специалиста, особенно в такие непростые времена», – сказал Д'Амико.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Он сменил Руя Виторию.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14737

    ilichkadr 1 час назад

    Как не странно это воспринимать, но агент в чём-то прав. Каждый новый тренер всегда отличается от предыдущего, хотя Тедеско и Ваноли мало чем отличаются друг от друга по эмоциональности. Этнический итальянец или коренной существенной разницы нет. Оба скачут, оба машут всеми частями тела, оба пытаются выбежать на поле и сожрать судью с потрохами...........

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