Агент Ваноли – об уходе из «Спартака»: «В клубе давно не было такого интересного тренера»

Как не странно это воспринимать, но агент в чём-то прав. Каждый новый тренер всегда отличается от предыдущего, хотя Тедеско и Ваноли мало чем отличаются друг от друга по эмоциональности. Этнический итальянец или коренной существенной разницы нет. Оба скачут, оба машут всеми частями тела, оба пытаются выбежать на поле и сожрать судью с потрохами...........
Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о возможном уходе итальянца из клуба.
«Возможный уход Паоло из «Спартака»? Я не комментирую слухи. Слухи не есть новости. До прихода Паоло в «Спартаке» давно не было такого интересного и эмоционального специалиста, особенно в такие непростые времена», – сказал Д'Амико.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
- Он сменил Руя Виторию.
- Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.
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