«Зенит» будет готовиться к новому сезону РПЛ в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах по подготовке команды к следующему сезону.

«У нас отличная инфраструктура. В конце июня – начале июля отличное время, еще есть белые ночи, отличные поля, поэтому у нас нет необходимости куда-то ехать.

Сборы будут проходить на территории Газпром – тренировочного центра – на нашей базе в Санкт-Петербурге.

С кем будем играть в рамках подготовки к новому сезону? «Матч ТВ» планирует провести очень интересный турнир четырех команд. Три спарринга, возможно, будут в рамках этого турнира.

В числе кандидатов на участие, помимо российских клубов, еще и «Црвена Звезда», что придаст международный характер этому турниру», – сказал Медведев.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России.

В следующем сезоне российские клубы не сыграют в еврокубках.

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