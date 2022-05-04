«Зенит» будет готовиться к новому сезону РПЛ в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах по подготовке команды к следующему сезону.
«У нас отличная инфраструктура. В конце июня – начале июля отличное время, еще есть белые ночи, отличные поля, поэтому у нас нет необходимости куда-то ехать.
Сборы будут проходить на территории Газпром – тренировочного центра – на нашей базе в Санкт-Петербурге.
С кем будем играть в рамках подготовки к новому сезону? «Матч ТВ» планирует провести очень интересный турнир четырех команд. Три спарринга, возможно, будут в рамках этого турнира.
В числе кандидатов на участие, помимо российских клубов, еще и «Црвена Звезда», что придаст международный характер этому турниру», – сказал Медведев.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
- В следующем сезоне российские клубы не сыграют в еврокубках.
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Источник: ТАСС