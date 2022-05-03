Павлюченко: «В РПЛ «Зенит» просто на голову выше всех остальных»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает закономерным чемпионство «Зенита» в этом сезоне.
«Команда просто выше всех остальных на голову. «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее. В составе множество сильных футболистов.
«Динамо» тоже хорошо смотрелось по ходу этого сезона, могли побороться за чемпионство, но не хватило опыта. Команда еще молодая, посмотрим, как у них сложится в следующем сезоне», – сказал Павлюченко.
- «Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.
- Петербуржцы набрали 61 очко в 27 турах РПЛ.
- «Динамо» отстает от лидера на 9 баллов.
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Источник: «РБК Спорт»