Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

Павлюченко: «В РПЛ «Зенит» просто на голову выше всех остальных»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает закономерным чемпионство «Зенита» в этом сезоне.

«Команда просто выше всех остальных на голову. «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее. В составе множество сильных футболистов.

«Динамо» тоже хорошо смотрелось по ходу этого сезона, могли побороться за чемпионство, но не хватило опыта. Команда еще молодая, посмотрим, как у них сложится в следующем сезоне», – сказал Павлюченко.

  • «Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.
  • Петербуржцы набрали 61 очко в 27 турах РПЛ.
  • «Динамо» отстает от лидера на 9 баллов.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Сантос не планирует уходить из «Зенита», несмотря на санкции УЕФА 1
Каррера призвал «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 8
Широков: «Зенит» еще лет пять будет чемпионом, если конкуренты не наладят дело. Надежда только на «Сочи» 4
Источник: «РБК Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:57
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11