Павлюченко: «В РПЛ «Зенит» просто на голову выше всех остальных»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает закономерным чемпионство «Зенита» в этом сезоне.

«Команда просто выше всех остальных на голову. «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее. В составе множество сильных футболистов.

«Динамо» тоже хорошо смотрелось по ходу этого сезона, могли побороться за чемпионство, но не хватило опыта. Команда еще молодая, посмотрим, как у них сложится в следующем сезоне», – сказал Павлюченко.

«Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.

Петербуржцы набрали 61 очко в 27 турах РПЛ.

«Динамо» отстает от лидера на 9 баллов.

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