Андрей Мостовой ответил, до какого момента в сезоне РПЛ будет держаться интрига

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об интриге в РПЛ.

«Сейчас идеальный момент, чтобы нагнать «Краснодар»? Сейчас же не конец чемпионата, впереди ещe много игр с нашими конкурентами. И у самого «Краснодара» в этом году предстоят матчи с «Локомотивом» и «Спартаком». Интрига будет держаться до самого конца.

Слежу ли за таблицей? Конечно, особенно за верхней частью. Топ-6 команд сильно оторвались, образовалась небольшая пропасть. Ну и первые три команды тоже ушли в небольшой отрыв. Слежу за «Краснодаром» – нашим главным конкурентом. Смотрел их игру с «Рубином», сначала очень расстроился, когда забили гол на 87-й минуте, но потом обрадовался, когда VAR отменил гол», – сказал Мостовой.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.

Ближайший соперник «Зенита» – «Оренбург» (23 ноября).

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE