Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Андрей Мостовой ответил, до какого момента в сезоне РПЛ будет держаться интрига

    Андрей Мостовой ответил, до какого момента в сезоне РПЛ будет держаться интрига

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об интриге в РПЛ.

    «Сейчас идеальный момент, чтобы нагнать «Краснодар»? Сейчас же не конец чемпионата, впереди ещe много игр с нашими конкурентами. И у самого «Краснодара» в этом году предстоят матчи с «Локомотивом» и «Спартаком». Интрига будет держаться до самого конца.

    Слежу ли за таблицей? Конечно, особенно за верхней частью. Топ-6 команд сильно оторвались, образовалась небольшая пропасть. Ну и первые три команды тоже ушли в небольшой отрыв. Слежу за «Краснодаром» – нашим главным конкурентом. Смотрел их игру с «Рубином», сначала очень расстроился, когда забили гол на 87-й минуте, но потом обрадовался, когда VAR отменил гол», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Ближайший соперник «Зенита» – «Оренбург» (23 ноября).

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Черчесов: «У меня ощущение, что «Зениту» достается от судей»
    Кандела ответил, какое место в чемпионате Франции занимал бы «Зенит» 6
    Семак философски высказался о гегемонии «Зенита» 21
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2024 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 