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ЦСКА: «Не стоит воспринимать слова агента Языджи как новость о трансфере»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на заявление Адама Чебеджи, агента Юсуфа Языджи, о вероятном выкупе игрока московским клубом.

«Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остаeтся без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации.

Очень приятно слышать от агента о желании Юсуфа выиграть с ЦСКА чемпионат в следующем году, но не стоит воспринимать это как новость о трансфере.

Работа идeт – и по Юсуфу, и по всем другим «контрактным вопросам», – сказал Брейдо.

  • ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».
  • Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +24546

    vladimir-7 41 минуту назад

    Доверяем только официальным лицам клуба ЦСКА.

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