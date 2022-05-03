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Агент Языджи: «ЦСКА выкупит Юсуфа за 11 миллионов, срок контракта – 3 года»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, раскрыл детали возможного выкупа игрока московским клубом.

«ЦСКА выкупит Юсуфа, если все останется так же и больше ничего плохого не случится.

Срок контракта – три года, сумма выкупа – 11 миллионов [евро].

Ему очень нравится в клубе, он не оставит его в такое тяжелое время. Юсуф не из таких», – сказал агент.

  • ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».
  • Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +63041

    portero 30 минут назад

    Клубная "наташа" понравилась???

    1
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    Рейтинг: +24543

    vladimir-7 1 час назад

    Р. Бабаев, в своё время, уже предупреждал агента Языжди, что вся информация по
    оформлению контрактов игроков, является достоверной только тогда, когда об
    этом заявляет полномочный представитель руководства клуба. Ждем официального сообщения клуба.

    0
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    Рейтинг: +22379

    JTherry 2 часа назад

    11 лимонов после подписания контрсанкций и оплачивать надо Лиллю в евро..?)

    1
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