Агент Языджи: «ЦСКА выкупит Юсуфа за 11 миллионов, срок контракта – 3 года»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, раскрыл детали возможного выкупа игрока московским клубом.

«ЦСКА выкупит Юсуфа, если все останется так же и больше ничего плохого не случится.

Срок контракта – три года, сумма выкупа – 11 миллионов [евро].

Ему очень нравится в клубе, он не оставит его в такое тяжелое время. Юсуф не из таких», – сказал агент.

ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».

Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

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