Капелло – о санкциях УЕФА: «Такие меры серьезно ударят по развитию российского футбола»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о новых санкциях против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Я сожалею, что российские клубы не смогут участвовать в еврокубках еще год. Футболистам нужна практика игр с лучшими командами Европы, иначе они перестанут прогрессировать.

Такие меры серьезно ударят по развитию российского футбола. К сожалению, сейчас такая реальность», – сказал Капелло.

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