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Капелло – о санкциях УЕФА: «Такие меры серьезно ударят по развитию российского футбола»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о новых санкциях против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Я сожалею, что российские клубы не смогут участвовать в еврокубках еще год. Футболистам нужна практика игр с лучшими командами Европы, иначе они перестанут прогрессировать.

Такие меры серьезно ударят по развитию российского футбола. К сожалению, сейчас такая реальность», – сказал Капелло.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1202

    moskowcity-petrv 48 минут назад

    Развитие,а было оно?

    1
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    Рейтинг: +9707

    "supermax" > moskowcity-petrv 1 минуту назад

    Деградация это тоже своего рода развитие... Просто не в ту сторону

    0
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    Рейтинг: +1899

    morgan59 2 часа назад

    Такие меры бумерангом вернутся в Европу. Эти анкции обернутся глобальным крахом в Европе.

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    Рейтинг: +11703

    DeStar > morgan59 1 час назад

    нууууу не факт, но проблемы будут конечно у всех... кто знает че будет то, одно могу сказать точно ,европейский футбол не пострадает без сборной или клубов рф.

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