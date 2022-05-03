Капелло – о санкциях УЕФА: «Такие меры серьезно ударят по развитию российского футбола»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о новых санкциях против российского футбола.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
«Я сожалею, что российские клубы не смогут участвовать в еврокубках еще год. Футболистам нужна практика игр с лучшими командами Европы, иначе они перестанут прогрессировать.
Такие меры серьезно ударят по развитию российского футбола. К сожалению, сейчас такая реальность», – сказал Капелло.
Вспомните все российские клубы за всю историю
Источник: Sport24