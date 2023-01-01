Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

Экс-игрок «Зенита» Гасилин: «Спартак» должен навязать борьбу за чемпионство в следующем сезоне»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин считает, что в следующем сезоне клуб из Петербурга будет конкурировать со «Спартаком».

«Главный конкурент «Зенита» в следующем сезоне? Хочется сказать, что «Спартак». Потому что есть возможности, есть большая фанатская база. «Спартак» должен навязывать конкуренцию «Зениту», но как они сейчас играют этот чемпионат – просто отвратительно», – сказал Гасилин.

  • «Зенит» стал чемпионом России за 3 тура до конца сезона.
  • «Спартак» идет на 10-м месте.
  • Москвичи обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Матч «Химки» – «Спартак» может пройти без зрителей из-за захода Габулова в судейскую 2
Игнатов: «Спартак» может подвинуть «Зенит» уже в следующем сезоне» 7
⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Локо» и стал чемпионом, «Динамо» и ЦСКА проиграли 11
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:54
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +3318

    AZ 48 минут назад

    главное в этом сезоне прописку сохранить, а то бомбардир, только и пишет про спартак, что красно-белые пока еще сохранили подписку)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +246

    Азбука 1 час назад

    Скорее Динамо, Сочи или ЦСКА.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11