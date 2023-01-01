Экс-игрок «Зенита» Гасилин: «Спартак» должен навязать борьбу за чемпионство в следующем сезоне»

главное в этом сезоне прописку сохранить, а то бомбардир, только и пишет про спартак, что красно-белые пока еще сохранили подписку)
Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин считает, что в следующем сезоне клуб из Петербурга будет конкурировать со «Спартаком».
«Главный конкурент «Зенита» в следующем сезоне? Хочется сказать, что «Спартак». Потому что есть возможности, есть большая фанатская база. «Спартак» должен навязывать конкуренцию «Зениту», но как они сейчас играют этот чемпионат – просто отвратительно», – сказал Гасилин.
- «Зенит» стал чемпионом России за 3 тура до конца сезона.
- «Спартак» идет на 10-м месте.
- Москвичи обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ.
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