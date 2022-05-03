Экс-игрок «Зенита» Гасилин: «Спартак» должен навязать борьбу за чемпионство в следующем сезоне»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин считает, что в следующем сезоне клуб из Петербурга будет конкурировать со «Спартаком».

«Главный конкурент «Зенита» в следующем сезоне? Хочется сказать, что «Спартак». Потому что есть возможности, есть большая фанатская база. «Спартак» должен навязывать конкуренцию «Зениту», но как они сейчас играют этот чемпионат – просто отвратительно», – сказал Гасилин.

«Зенит» стал чемпионом России за 3 тура до конца сезона.

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