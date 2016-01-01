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Григорян: «К женщинам порой снобское отношение. Если человек квалифицирован, то нет разницы, мужчина это или женщина»

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о гендерных стереотипах в футболе.

«Если человек квалифицирован, то нет разницы, мужчина это или женщина. В мужской команде такой специалист будет вызывать еще большее уважение, чем квалифицированный мужчина. Думаю, что наступило время пересмотреть все эти позиции.

У нас к женщинам порой есть снобское отношение, основанное на том, что мужчины сильнее и умнее, но это неправда. Принято считать, что женщины — это семья, дети, их воспитание и дом, и отсюда у мужчин больше возможностей проявить себя во всех сферах.

Много лет назад у меня было подобное мнение, но я сталкивался в работе с женщинами из числа руководителей, со спортсменками, чьей целеустремленности могут позавидовать многие мужчины, и теперь думаю иначе», — сказал Григорян.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Матч ТВ»

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