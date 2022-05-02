Литвинов: «Спартак» обязан выиграть Кубок России и забрать 9 очков в 3 оставшихся турах РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал цели команды на финишную часть сезона.

– Впереди у «Спартака» тяжелые игры в чемпионате и Кубке. Откуда брать силы?

– Думаю, что даже не надо как-то находить их в себе. У каждого есть причина работать на 110-120 процентов.

Мы обязаны исправлять турнирное положение, обязаны выигрывать Кубок России. Все на это настраиваются, все об этом говорят.

– В матче против «Урала» не будет Жиго, Джикии, Мартинса. Мы видели, как «Урал» обыграл «Динамо» в Москве. Нет беспокойства по этому поводу?

– В команде у нас не один человек, а 22-25. Все готовы играть и выкладываться полностью. Думаю, это не станет проблемой.

– Если «Спартак» возьмет Кубок, можно ли будет говорить, что сезон спасен?

– Самое главное для нас будет то, что взяли титул в этом сезоне. Конечно, останется осадок, что так неудачно выступили в чемпионате.

У нас осталось еще три игры, мы обязаны забирать девять очков. Хоть как-то должны исправить положение.

«Спартак» в 1/2 финала Кубка России сыграет с «Енисеем».

В РПЛ команда идет на 10-м месте в таблице.

Москвичам еще предстоит сыграть с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

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