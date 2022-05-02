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  • Литвинов: «Спартак» обязан выиграть Кубок России и забрать 9 очков в 3 оставшихся турах РПЛ»

Литвинов: «Спартак» обязан выиграть Кубок России и забрать 9 очков в 3 оставшихся турах РПЛ»

2 мая 2022, 10:42
9

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал цели команды на финишную часть сезона.

– Впереди у «Спартака» тяжелые игры в чемпионате и Кубке. Откуда брать силы?

– Думаю, что даже не надо как-то находить их в себе. У каждого есть причина работать на 110-120 процентов.

Мы обязаны исправлять турнирное положение, обязаны выигрывать Кубок России. Все на это настраиваются, все об этом говорят.

– В матче против «Урала» не будет Жиго, Джикии, Мартинса. Мы видели, как «Урал» обыграл «Динамо» в Москве. Нет беспокойства по этому поводу?

– В команде у нас не один человек, а 22-25. Все готовы играть и выкладываться полностью. Думаю, это не станет проблемой.

– Если «Спартак» возьмет Кубок, можно ли будет говорить, что сезон спасен?

– Самое главное для нас будет то, что взяли титул в этом сезоне. Конечно, останется осадок, что так неудачно выступили в чемпионате.

У нас осталось еще три игры, мы обязаны забирать девять очков. Хоть как-то должны исправить положение.

  • «Спартак» в 1/2 финала Кубка России сыграет с «Енисеем».
  • В РПЛ команда идет на 10-м месте в таблице.
  • Москвичам еще предстоит сыграть с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (9)
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ilichkadr
1651479156
Мальчиша понесло.................
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NewLife
1651479636
Педофилы из синит-экспресса задолбали мальца, а он, как та ворона с сыром, раскрыл варежку.
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paracetamol
1651483101
Кто этого п-бола на ветку пускает?
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alefreddy
1651484981
Руслан вам не хватает мастерства игроки средненькие без лидера!Лозунги и не более только языком чесать
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portero
1651489625
Как бы Урал с этим точно несогласен, да и остальные тоже...
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Olymp2
1651496657
Литвин был дебилом дебилом и останется...
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Alex Flash
1651500650
3 бы взяли...
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Artemka444
1651501920
Петросян и то лучше шутит!!!
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Кузьмич на трибуне
1651503145
9 очков -это вряд ли. А вот кубок и 6 очков вполне реально. Хотя и игра с Зенитом тоже может сложиться вполне удачно для Спартака. Всё зависит от того когда Зенит начнёт отмечать чемпионский титул. Для начала 7го обыграйте Урал, потом полуфинал кубка, если обе игры осилите, на подъеме можете и с Зенитом(с бодуна) побороться.
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