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Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Уверен, мы найдем нового Холанда»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке дал комментарий по поводу вероятного ухода из клуба форварда Эрлинга Холанда.

«Он должен принять решение, и он примет его в конце концов. Но я уверен, что мы найдем нового Холанда. Нам нужен новый Холанд», – сказал Ватцке.

  • Ожидается, что норвежца купит «Манчестер Сити».
  • Также на нападающего претендует «Реал».
  • В этом сезоне Холанд забил 28 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

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Источник: Mirror

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2534

    BlackMurder 2 часа назад

    Я почему-то уверен , что найдете несравненно Боруссия это клуб по поставке звезд дальше

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