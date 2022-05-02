Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Уверен, мы найдем нового Холанда»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке дал комментарий по поводу вероятного ухода из клуба форварда Эрлинга Холанда.

«Он должен принять решение, и он примет его в конце концов. Но я уверен, что мы найдем нового Холанда. Нам нужен новый Холанд», – сказал Ватцке.

Ожидается, что норвежца купит «Манчестер Сити».

Также на нападающего претендует «Реал».

В этом сезоне Холанд забил 28 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

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