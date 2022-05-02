У Конте 65 побед в 100 первых матчах АПЛ. Больше только у двух тренеров

В 35-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома обыграл «Лестер» со счетом 3:1.

Для главного тренера лондонской команды Антонио Конте этот матч стал сотым в АПЛ.

Итальянец одержал 65 побед в 100 встречах Премьер-лиги и по данному показателю делит третье место в истории турнира с Мануэлем Пеллегрини.

Впереди них только Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола – по 73 выигранных матча.

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

С 2016 по 2018 год он тренировал «Челси».

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