Вингер «Барселоны» Фати вышел на поле впервые с января

В 34-м туре чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Мальорку» со счетом 2:1.
Во втором тайме на замену вышел вингер каталонской команды Ансу Фати.
Для 19-летнего воспитанника «Барсы» это первое появление на поле с 20 января.
Фати пропустил более трех месяцев из-за травмы левого бедра.
- Футболист отказался от операции, чтобы сократить сроки лечения.
- В этом сезоне испанец провел за «Барсу» 10 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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Источник: «Бомбардир»