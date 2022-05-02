Вингер «Барселоны» Фати вышел на поле впервые с января

В 34-м туре чемпионата Испании «Барселона» дома победила «Мальорку» со счетом 2:1.

Во втором тайме на замену вышел вингер каталонской команды Ансу Фати.

Для 19-летнего воспитанника «Барсы» это первое появление на поле с 20 января.

Фати пропустил более трех месяцев из-за травмы левого бедра.

Футболист отказался от операции, чтобы сократить сроки лечения.

В этом сезоне испанец провел за «Барсу» 10 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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