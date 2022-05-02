Ришарлисон бросил файер обратно на трибуны. Ему грозит трехматчевая дисквалификация

Футбольная ассоциация Англии может наказать нападающего «Эвертона» Ришарлисона за инцидент в матче 35-го тура АПЛ против «Челси» (1:0).
Бразилец во время празднования своего гола поднял зажженный файер и бросил его назад на трибуны.
По информации The Sun, Ришарлисона могут дисквалифицировать на три матча.
- На английских стадионах запрещена пиротехника.
- Отставание «Эвертона» до спасительной 17-й строчки сократилось до двух очков.
- Ришарлисон забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 29 матчах этого сезона.
Фото: твиттер Goal
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Источник: The Sun