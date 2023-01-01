Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Крыльями Советов» назначен ошибочно»

Не зря тебя выгнали из судейского корпуса.
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 27-го тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов», в результате которого самарцы получили право на пенальти. Судья Евгений Турбин ошибся, считает спикер.
«Верное решение – продолжить игру. Это не одиннадцатиметровый. Рука не отставлена в сторону, а согнута в локте, находится ниже плеча. Может, если и отставлена, то совсем чуть-чуть – это естественное положение. Куда Самуэль Жиго денет руку? Понимаю, если бы поднял вверх, тогда можно было назначить одиннадцатиметровый», – сказал Федотов.
- Пенальти в 1-м тайме реализовал защитник Юрий Горшков.
- «Крылья Советов» останутся в таблице на 7-м месте даже в случае победы.
- «Спартак» идет 10-м.
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