Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Крыльями Советов» назначен ошибочно»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 27-го тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов», в результате которого самарцы получили право на пенальти. Судья Евгений Турбин ошибся, считает спикер.

«Верное решение – продолжить игру. Это не одиннадцатиметровый. Рука не отставлена в сторону, а согнута в локте, находится ниже плеча. Может, если и отставлена, то совсем чуть-чуть – это естественное положение. Куда Самуэль Жиго денет руку? Понимаю, если бы поднял вверх, тогда можно было назначить одиннадцатиметровый», – сказал Федотов.

Пенальти в 1-м тайме реализовал защитник Юрий Горшков.

«Крылья Советов» останутся в таблице на 7-м месте даже в случае победы.

«Спартак» идет 10-м.

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