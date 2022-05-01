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  • Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Крыльями Советов» назначен ошибочно»

Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Крыльями Советов» назначен ошибочно»

1 мая 2022, 15:05
13

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 27-го тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов», в результате которого самарцы получили право на пенальти. Судья Евгений Турбин ошибся, считает спикер.

«Верное решение – продолжить игру. Это не одиннадцатиметровый. Рука не отставлена в сторону, а согнута в локте, находится ниже плеча. Может, если и отставлена, то совсем чуть-чуть – это естественное положение. Куда Самуэль Жиго денет руку? Понимаю, если бы поднял вверх, тогда можно было назначить одиннадцатиметровый», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Федотов Игорь
Комментарии (13)
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Fusballer
1651406825
Согласен! Все пенальти в ворота Спартака назначены ошибочно!
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Slavan62
1651407497
А у Федота что-нибудь правильное есть. Задолбал уже эксперт.
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fhnv
1651407619
Федотов глаза разуй! мяч попал в другую руку в ладонь
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Sviro
1651407720
Турбин там не один. Судья var тоже был. Но федоту-стрельцу виднее!
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O-kolesov
1651408774
Не зря тебя выгнали из судейского корпуса.
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BarStep
1651408895
SMSка Федотова Салиховой))
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Anton1969
1651410966
Пенальти высосан из пальца!!! Селихов сегодня такую хрень выдал, выйдя из ворот!!! Повезло, что красную не получил!!! Не надо равняться на Максименко!!! И жаль, что опять поменяли Бакаева!!!
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FCSpartakM
1651423032
сейчас практические любую руку ставят , если только она не прижата к телу.
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portero
1651430990
на содержание у Заремы этот эксперт?
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