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Судья Федотов: «Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Крыльями Советов» назначен ошибочно»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 27-го тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов», в результате которого самарцы получили право на пенальти. Судья Евгений Турбин ошибся, считает спикер.

«Верное решение – продолжить игру. Это не одиннадцатиметровый. Рука не отставлена в сторону, а согнута в локте, находится ниже плеча. Может, если и отставлена, то совсем чуть-чуть – это естественное положение. Куда Самуэль Жиго денет руку? Понимаю, если бы поднял вверх, тогда можно было назначить одиннадцатиметровый», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +749

    O-kolesov 32 секунды назад

    Не зря тебя выгнали из судейского корпуса.

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    Рейтинг: +573

    Конопляных дел мастер 11 минут назад

    Как раз наоборот. Левое пенальти в ворота Крыльев. Там явная стимуляция зулуса.

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    Рейтинг: +1659

    Sviro 18 минут назад

    Турбин там не один. Судья var тоже был. Но федоту-стрельцу виднее!

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    Рейтинг: +1134

    fhnv 19 минут назад

    Федотов глаза разуй! мяч попал в другую руку в ладонь

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    Рейтинг: +203

    Slavan62 21 минуту назад

    А у Федота что-нибудь правильное есть. Задолбал уже эксперт.

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    Рейтинг: +13317

    Fusballer 33 минуты назад

    Согласен! Все пенальти в ворота Спартака назначены ошибочно!

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