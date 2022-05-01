Капелло: «Семак – великий тренер»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на четвертое подряд чемпионство «Зенита». Все взяты под руководством Сергея Семака.

«Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всe будет в лучшем свете.

Для «Баварии» завоeвывать трофеи слишком просто. Это самая сильная команда в Германии, самая важная, с огромными экономическими ресурсами. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ десять раз подряд», – сказал итальянец.

Семак работал в штабе Капелло в сборной России.

Сергей Семак не только тренирует «Зенит», но и играл за него.

Нынешний контракт истекает летом.

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