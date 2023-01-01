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Капелло: «Семак – великий тренер»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на четвертое подряд чемпионство «Зенита». Все взяты под руководством Сергея Семака.

«Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всe будет в лучшем свете.

Для «Баварии» завоeвывать трофеи слишком просто. Это самая сильная команда в Германии, самая важная, с огромными экономическими ресурсами. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ десять раз подряд», – сказал итальянец.

  • Семак работал в штабе Капелло в сборной России.
  • Сергей Семак не только тренирует «Зенит», но и играл за него.
  • Нынешний контракт истекает летом.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +6730

    nik55 37 минут назад

    Капелло ты с перепоя или обкуренный

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    Рейтинг: +573

    Конопляных дел мастер 42 минуты назад

    Ну не великий, а лучший российский специалист.

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    Рейтинг: +1481

    Форвард 79 54 минуты назад

    Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ десять раз подряд», – сказал итальянец.
    Нужно просто не уходить из Зенита)

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    Рейтинг: +3757

    raritet 1 час назад

    Конечно, можно прочитать и иронию между строк. Ведь все мы знаем и слабые стороны Богданыча, но думаю, с годами заматереет и на него уже не будут давить ДЗЮБЫ . Только то , что он справился с таким давлением и это уже хорошо. Поздравления Тренеру!!!

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    Рейтинг: +13317

    Fusballer 1 час назад

    Капелло старый плут. И тут набрехал)

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    Рейтинг: +62870

    portero 1 час назад

    К сожалению это не так, нет у нас великих тренеров в РПЛ на данный момент. Возможно уже вырастает кто, но не сейчас....

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    Рейтинг: +5092

    TOMSON > portero 1 час назад

    Вот Семак и подрастает. Это если для РПЛ.
    А так ещё Черчесов в Европе может себя проявить.

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