Быстров: «Зенит» будет выигрывать еще лет 100, если другие клубы продолжат брать легионеров низкого уровня»

он явно другое хотел сказать: .." пока газпром рулит зенитом.." .. :)
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил очередное чемпионство петербуржцев. Оно стало четвертым подряд.
«Не надо сравнивать этот «Зенит» со «Спартаком» — это совершенно разные времена. «Спартак» был хорошо в то время, «Зенит» хорош в это время. Если останутся иностранцы, то шансов бороться не будет ни у кого, потому что другие команды берут легионеров низкого уровня. У «Зенита» в таком случае не будет проблем еще лет 100, и он будет выигрывать», – сказал Быстров.
- «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
- Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
- У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
Тест: назовите все российские клубы