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Быстров: «Зенит» будет выигрывать еще лет 100, если другие клубы продолжат брать легионеров низкого уровня»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил очередное чемпионство петербуржцев. Оно стало четвертым подряд.

«Не надо сравнивать этот «Зенит» со «Спартаком» — это совершенно разные времена. «Спартак» был хорошо в то время, «Зенит» хорош в это время. Если останутся иностранцы, то шансов бороться не будет ни у кого, потому что другие команды берут легионеров низкого уровня. У «Зенита» в таком случае не будет проблем еще лет 100, и он будет выигрывать», – сказал Быстров.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +162

    rzfxgsk 40 минут назад

    он явно другое хотел сказать: .." пока газпром рулит зенитом.." .. :)

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