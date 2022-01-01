Игнатьев – после 0:6 от «Сочи»: «Нет времени горевать. «Рубин» борется за выживание»

«Рубин» борется за выживание и очень активно.
Футболист «Рубина» Владислав Игнатьев дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (0:6). Это крупнейшее поражение казанцев в истории турнира.
– Впереди «Урал», «Уфа», сильный «Локомотив». Какие ожидания? Как ощущается на команде риск вылета из Премьер-лиги?
– Вы видите по игре. У нас много молодых ребят неопытных, некоторые вообще недавно в РПЛ, мы боремся, к сожалению, за выживание. Надо это признать, это реальность. Надо объединиться, разговаривать, пережить всем вместе этот момент.
– Страх вылета из РПЛ есть?
– Просто мы понимаем, что все команды относительно рядом, любая команда может вылететь и бороться за стыки. Конечно, многие думают об этом, но после такой ужасной игры хочется просто побыть наедине с собой, разобраться, пережить этот момент и готовиться к следующему туру. Сейчас нет времени горевать.
- У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
- «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
- Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».
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