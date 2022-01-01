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Игнатьев – после 0:6 от «Сочи»: «Нет времени горевать. «Рубин» борется за выживание»

Футболист «Рубина» Владислав Игнатьев дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (0:6). Это крупнейшее поражение казанцев в истории турнира.

– Впереди «Урал», «Уфа», сильный «Локомотив». Какие ожидания? Как ощущается на команде риск вылета из Премьер-лиги?

– Вы видите по игре. У нас много молодых ребят неопытных, некоторые вообще недавно в РПЛ, мы боремся, к сожалению, за выживание. Надо это признать, это реальность. Надо объединиться, разговаривать, пережить всем вместе этот момент.

– Страх вылета из РПЛ есть?

– Просто мы понимаем, что все команды относительно рядом, любая команда может вылететь и бороться за стыки. Конечно, многие думают об этом, но после такой ужасной игры хочется просто побыть наедине с собой, разобраться, пережить этот момент и готовиться к следующему туру. Сейчас нет времени горевать.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16051

    paracetamol 37 минут назад

    «Рубин» борется за выживание и очень активно.

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    Рейтинг: +62832

    portero 49 минут назад

    Любитель погулять понял, что денег скоро не будет халявных...

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    Рейтинг: +7142

    vladik12 > portero 35 минут назад

    Тупим? Это Влад, а не Иван.

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