Защитник «Крыльев» Солдатенков: «Надеюсь, выиграем у «Спартака». Хочется отдать должок»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».
– Впереди четыре серьезных матча: «Спартак», «Динамо», «Ахмат» и «Локомотив». Готовитесь поступательно?
– Готовимся как обычно, не выделяем никого из соперников.
– Без разницы, кто это – «Спартак», «Динамо» или «Ахмат»?
– Да. С командами из нижней части турнирной таблицы нам даже тяжелее играть, чем с топами. Хочется, конечно, отдать должок тем же «Спартаку» и «Ахмату».
К «Спартаку» уже готовимся, думаем, как его обыгрывать.
– Что скажешь о «Спартаке» в этом сезоне?
– Сейчас «Спартак» переживает не очень хорошее время, но, думаю, внутри команды они настраиваются на каждый матч и будут играть только на победу. Как и мы.
– Общался в Пруцевым или Черновым перед этим матчем?
– С Никитой Черновым мы периодически общаемся. Он говорит, что они очень ждут этой игры.
– Для них это принципиальный матч?
– Думаю, что да, но надеюсь, что выиграем мы.
- «Спартак» примет «Крылья» в воскресенье, 1 мая.
- Начало матча – в 14:00 мск.
- В 1-м круге РПЛ москвичи победили самарцев со счетом 1:0.
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