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Терюшков: «Расширение РПЛ до 20 команд давно назрело»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном увеличении числа команд в чемпионате России.

«Мы об этом говорили изначально, пока ничего нового нет. Будем ждать окончания сезона, для того чтобы не было нарушения спортивного принципа, чтобы все доиграли сезон.

Логичный вариант. Расширение лиги до 20 команд давно назрело. Может, стоит делать это поэтапно: сначала 18, потом 20.

В любом случае нам надо увеличивать число команд. Для страны, в которой живет 150 миллионов человек, 16 команд – минимум», – заявил Терюшков.

  • Сообщалось, что 18 клубов в РПЛ будет уже со следующего сезона.
  • Моратория на вылет в ФНЛ не планируется. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, сыграют в стыках.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9011

    САДЫЧОК 40 минут назад

    Все эти Шариковы хотят уничтожить Наш футбол ! Сейчас нужно не расширение - а уменьшить до 10-12 клубов !

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