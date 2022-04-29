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Генич: «Спартак» всегда ищет виноватых: то судьи, то комментаторы. Меня это подзадолбало, поэтому не комментирую их матчи»

Комментатор Константин Генич объяснил, почему не комментирует матчи «Спартака».

«Подаeтся так, что меня забанил «Спартак». На самом деле это не так. Он не может меня забанить, это не дело клуба решать, кто будет комментировать, а кто нет. Пожелания у клубов были и до истерики «Спартака»…

Я после матча «Спартак» – «Краснодар» высказал пожелание руководству не комментировать матчи красно-белых. Мне сказали: «Не горячись, остынь, всe пройдeт, успокойся».

Я ответил, что меня это подзадолбало, вся эта негативная реакция. Хочется внутреннего спокойствия, потому что я вижу, что у них сезон неудачный, ищут всегда виноватых: то судьи, то комментаторы. Я попадаю, многих возмутил момент с назначенным пенальти в игре с «Краснодаром», где я произнeс фразу под конец репортажа.

Так будет спокойнее болельщикам, мне и всем вокруг. Есть ещe 15 команд. Я попросил об отстранении, в руководстве взяли время на раздумье.

«Спартак» же объявлял каналу бойкот, и, чтобы найти компромисс, одним из пожеланий было меня «истребить» как минимум до конца сезона», – сказал Генич в интервью Даше Исаевой.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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29.04.2022 22:46
Комментарии6
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    Рейтинг: +22285

    JTherry 5 минут назад

    "Так будет спокойнее болельщикам, мне и всем вокруг..."
    ...а как болельщикам будет спокойно без твоих истерик, гениталич, нас тоже твой негатив и самолюбование "подзадолбали"...

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    Рейтинг: +12233

    playsh 38 минут назад

    Генич,дурачок порхатый,да на твои репортажи блевотный рефлекс по умолчанию,кого бы ты не комментировал.Езжай в Питер,там тебя,как и Дзюбло,обязательно полюбят.

    1
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    Рейтинг: +6723

    nik55 46 минут назад

    ты хорошо бомжам зализываешь

    2
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    Рейтинг: +4749

    _Marqella_ 1 час назад

    У поросят вечно сопли до колена,всегда ноют...противно...Тут Генич прав...

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    Рейтинг: +4190

    mopecekca 1 час назад

    генич, не строй из себя какого крутого комментатора...ты никто! Хорошие комментаторы ушли с канала, ты остался -это о многом говорит

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    Рейтинг: +16011

    paracetamol 1 час назад

    Надо знать с кем имеешь дело. Хрю не жалуются, что судьи их подставили, они жалуются, что им не помогли. Другим морковским клупам помогают, а им нет! Вот что им обидно.

    3
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