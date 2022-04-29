Генич: «Спартак» всегда ищет виноватых: то судьи, то комментаторы. Меня это подзадолбало, поэтому не комментирую их матчи»

Комментатор Константин Генич объяснил, почему не комментирует матчи «Спартака».

«Подаeтся так, что меня забанил «Спартак». На самом деле это не так. Он не может меня забанить, это не дело клуба решать, кто будет комментировать, а кто нет. Пожелания у клубов были и до истерики «Спартака»…

Я после матча «Спартак» – «Краснодар» высказал пожелание руководству не комментировать матчи красно-белых. Мне сказали: «Не горячись, остынь, всe пройдeт, успокойся».

Я ответил, что меня это подзадолбало, вся эта негативная реакция. Хочется внутреннего спокойствия, потому что я вижу, что у них сезон неудачный, ищут всегда виноватых: то судьи, то комментаторы. Я попадаю, многих возмутил момент с назначенным пенальти в игре с «Краснодаром», где я произнeс фразу под конец репортажа.

Так будет спокойнее болельщикам, мне и всем вокруг. Есть ещe 15 команд. Я попросил об отстранении, в руководстве взяли время на раздумье.

«Спартак» же объявлял каналу бойкот, и, чтобы найти компромисс, одним из пожеланий было меня «истребить» как минимум до конца сезона», – сказал Генич в интервью Даше Исаевой.

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