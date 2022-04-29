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  • Генич: «Спартак» всегда ищет виноватых: то судьи, то комментаторы. Меня это подзадолбало, поэтому не комментирую их матчи»

Генич: «Спартак» всегда ищет виноватых: то судьи, то комментаторы. Меня это подзадолбало, поэтому не комментирую их матчи»

29 апреля 2022, 22:46
33

Комментатор Константин Генич объяснил, почему не комментирует матчи «Спартака».

«Подаeтся так, что меня забанил «Спартак». На самом деле это не так. Он не может меня забанить, это не дело клуба решать, кто будет комментировать, а кто нет. Пожелания у клубов были и до истерики «Спартака»…

Я после матча «Спартак» – «Краснодар» высказал пожелание руководству не комментировать матчи красно-белых. Мне сказали: «Не горячись, остынь, всe пройдeт, успокойся».

Я ответил, что меня это подзадолбало, вся эта негативная реакция. Хочется внутреннего спокойствия, потому что я вижу, что у них сезон неудачный, ищут всегда виноватых: то судьи, то комментаторы. Я попадаю, многих возмутил момент с назначенным пенальти в игре с «Краснодаром», где я произнeс фразу под конец репортажа.

Так будет спокойнее болельщикам, мне и всем вокруг. Есть ещe 15 команд. Я попросил об отстранении, в руководстве взяли время на раздумье.

«Спартак» же объявлял каналу бойкот, и, чтобы найти компромисс, одним из пожеланий было меня «истребить» как минимум до конца сезона», – сказал Генич в интервью Даше Исаевой.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Генич Константин
Комментарии (33)
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paracetamol
1651261889
Надо знать с кем имеешь дело. Хрю не жалуются, что судьи их подставили, они жалуются, что им не помогли. Другим морковским клупам помогают, а им нет! Вот что им обидно.
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_Marqella_
1651262834
У поросят вечно сопли до колена,всегда ноют...противно...Тут Генич прав...
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Plyash
1651264633
Генич,дурачок порхатый,да на твои репортажи блевотный рефлекс по умолчанию,кого бы ты не комментировал.Езжай в Питер,там тебя,как и Дзюбло,обязательно полюбят.
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JTherry
1651266634
"Так будет спокойнее болельщикам, мне и всем вокруг..." ...а как болельщикам будет спокойно без твоих истерик, гениталич, нас тоже твой негатив и самолюбование "подзадолбали"...
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Боцман59rus
1651287484
_ еще один бездарь решил восполнить свою профессиональную убогость Спартаковским хайпом, ошибочно решив, что о нем вообще кто то знает и думает>)))
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"supermax"
1651292457
Хах... А изнутри то грызёт)) нет больше объяснений этим плаксивым словам))
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житель СПб
1651294144
Спартаковские, почитайте здесь свои комментарии - по возможности, спокойно. Вы не замечаете, что стали похожи на западную и шоу-пропаганду? Эмоционально-истеричную, совершенно однобокую, у Вас, как и у запада - Россия, во всем Питер виноват (хотя он то здесь при чем?), и полностью отсутствует анализ и самокритичность. Это очень печально. Больше того, если все так останется, то радикальных улучшений в следующем сезоне не будет.
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portero
1651298740
Гораздо чаще комментаторы топят за московские клубы и их болелы воспринимают это как должное...
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zigbert
1651300639
Неужели Геничу кроме Спартака больше некого комментировать? Так нет же, постоянно лезет комментировать Спартак.
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NewLife
1651305315
Кто ты такой гей-нич, чтобы тявкать на Спартак, просто прыщ на жопе у канделаки.
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