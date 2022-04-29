«Получал в 30 раз меньше, чем остальные». Юсупов – об уходе из «Динамо» в 2015 году

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о переходе из «Динамо» в «Зенит» в 2015 году.
– Расскажу, как все было. Февраль 2015-го. «Динамо» на втором месте в чемпионате, в 1/16 финала Лиги Европы обыгрываем «Андерлехт», в ответном матче забиваю победный гол.
Контракт в конце сезона заканчивается, звонят из «Спартака», «Зенита», других клубов. Но у меня и в мыслях нет уходить из «Динамо»! Не сомневался – в ближайшее время подпишу новое соглашение.
– С повышением зарплаты?
– Естественно. Сказать, что получал тогда в десять раз меньше, чем остальные игроки основы, ничего не сказать! Хотя нет, не в десять – в тридцать раз! Даже те, кто сидел в глухом запасе, зарабатывали гораздо больше. У меня был очень маленький контракт, уровня дублеров.
– Печально.
– Но Аджоев почему-то думал, что я блефую. Что на самом деле никаких вариантов у меня нет. Дня через три после победы над «Андерлехтом» приехали с агентом в динамовский офис на переговоры.
Первое, что произнес один из руководителей: «Понимаете, сейчас кризис...» Я усмехнулся: «А что, он исключительно на мне будет отражаться?» Но человек дал понять – раз есть какие-то предложения, никто не держит, можешь уходить. Так и сказал: «Попробуй найти другую команду».
– Ваша реакция?
– Я ошалел. Этот разговор меня просто убил. Сказал агенту: «Раз здесь такое отношение – готов рассмотреть предложения других клубов».
Лишь спустя два месяца ко мне подошел Аджоев: «Давай обсудим новый контракт. Зарплата – столько-то, бонусы – столько-то. Если что-то не устраивает, назови свои условия». Но было поздно.
– К тому времени вы договорились с «Зенитом»?
– Да. Включить заднюю я уже не мог.
– Почему же динамовское начальство решило, что вы блефуете?
– Это и для меня загадка. 24 года, российский паспорт, полноценный игрок основы, неплохо проявил себя и в РПЛ, и в еврокубках... Не понимаю, о чем в клубе думали.
Когда же сообразили, что могут меня потерять, сразу встрепенулись. Уже и Черчесов со мной беседовал, и другие руководители. В тот момент нельзя было говорить, что перехожу в «Зенит». Сказал так: «Делайте со мной что хотите, но с «Динамо» новый контракт не подпишу. Все, точка!»
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