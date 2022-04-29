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Гасилин – о возобновлении карьеры: «Конечно, шанс есть»

29 апреля 2022, 00:36

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин не исключил, что возобновит профессиональную карьеру.

– В феврале ты объявил о завершении профессиональной карьеры и переходе в «Амкал». Почему это случилось? Тебе ведь всего 26 лет.

– Главная причина – это травмы, конечно. Они довольно серьeзные. Ещe играя в Премьер-лиге, я делал операцию на голеностопном суставе, и уже тогда никто из врачей не давал мне гарантии, что я смогу отыграть ещe хотя бы пять лет.

Самое неприятное, что эти травмы преследуют постоянные боли. После той операции у меня изменился даже стиль бега, вся нагрузка стала ложиться на здоровую левую ногу.

Начались проблемы с коленом, стало понятно, что надо делать и на нeм операцию. Короче говоря, профессиональную нагрузку организм держать уже не в состоянии.

Хотя скажу так: я всегда был неплох, голик свой всегда забивал.

– Это окончательное завершение карьеры или ещe есть шанс, что ты вернешься в профессиональный спорт?

– Конечно, шанс есть. Никогда не говори никогда. Я люблю футбол. В том формате, в котором я сейчас в него играю, я получаю максимальное количество удовольствия. Если быть честным, я кайфую от того, что сейчас делаю!

– Это связано в том числе и с тем, что больше нет того уровня нагрузки, который был во время карьеры? Условно говоря, больше не надо играть через «не могу».

– Так и есть. Тут не только уровень физической нагрузки другой, но легче и психологически. Нет мыслей: «О, я плохо сыграл. Надо доказывать, надо попасть в состав».

Жизнь футболиста в этом смысле прибивает, превращается в рутину. Плюс бывает так, что попадаешь не в свою команду, не в свой коллектив, не к своему тренеру. Морально ты себя как будто насилуешь.

Здесь, в «Амкале», я просто получаю удовольствие и могу развиваться в других направлениях.

  • Гасилин – воспитанник «Зенита».
  • В Европе играл за дубль «Шальке», «Академику де Визеу» и кипрский «Эрмис».
  • С юношеской сборной России форвард выигрывал Евро в 2013 году.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: канал «Динамо» в «Яндекс.Дзен»
Россия. Премьер-лига Зенит Гасилин Алексей
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