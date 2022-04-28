Ангбан: «Если клубы РПЛ не сыграют в еврокубках, сомневаюсь, что многие легионеры останутся в России»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан считает, что российские клубы ожидает массовый уход легионеров в случае продления дисквалификации в еврокубках.

«Я думаю, что это будет плохо для всех футболистов в России. Если так пойдет и дальше, сомневаюсь, что многие иностранные игроки останутся в вашей стране.

Многие из них уже ушли, но лично я, как уже сказал, никуда не планирую уходить до конца чемпионата.

В «Сочи» отличный коллектив, который идeт к высокой цели, а я – часть этой команды, чему только рад», – сказал Ангбан.

25-летний ивуариец выступает за «Сочи» с июля прошлого года.

Команда идет на 4-м месте в РПЛ и претендует на место в еврокубках сезона-2022/23.

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