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Ангбан: «Если клубы РПЛ не сыграют в еврокубках, сомневаюсь, что многие легионеры останутся в России»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан считает, что российские клубы ожидает массовый уход легионеров в случае продления дисквалификации в еврокубках.

«Я думаю, что это будет плохо для всех футболистов в России. Если так пойдет и дальше, сомневаюсь, что многие иностранные игроки останутся в вашей стране.

Многие из них уже ушли, но лично я, как уже сказал, никуда не планирую уходить до конца чемпионата.

В «Сочи» отличный коллектив, который идeт к высокой цели, а я – часть этой команды, чему только рад», – сказал Ангбан.

  • 25-летний ивуариец выступает за «Сочи» с июля прошлого года.
  • Команда идет на 4-м месте в РПЛ и претендует на место в еврокубках сезона-2022/23.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3761

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Если Европа откажется от рекламы Газпрома, сильно сомневаюсь, в том что у ЛЧ и ЛЕ будет много денег на проведение таких турниров. Не надо забывать, что Месси, Мбапе, Холланд бесплатно играть не любят. Американские спонсоры Мастеркард и Виза сильно подорвали свою репутацию, бросив российский рынок, и заметно сократили свои доходы, поэтому им не до спонсорства в больших масштабах. Россия уйдёт в Азиатскую лигу и спонсорские деньги Газпрома уйдут в Азию . ЛЧ Азии будет престижнее ЛЧ Европы. Лучшие игроки Бразилии и Аргентины потянутся в Китай, Индию . Европа останется у разбитого корыта.

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    Рейтинг: -95

    nata1979 > Кузьмич на трибуне 46 минут назад

    скорее ты останешься у разбитого корыта...под названием премьергавнолига

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