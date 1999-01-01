Куман: «Когда я ушел, «Барселона» отставала от «Реала» на 8 очков, сейчас – на 15»

У меня есть предчувствие, что если бы ты остался, Рональд, сейчас отставание было бы 38 очков...
Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обратил внимание, что его уход из клуба не улучшил результаты каталонцев.
«Когда я ушел, мы отставали от «Реала» на восемь очков. Сейчас отрыв вырос почти в два раза.
Я мог бы написать книгу про этот год и четыре месяца. С командой многое произошло: вспышка коронавируса, период без президента клуба, мы не могли подписывать игроков, потом остались без Месси, а в последний день трансферного окна ушел Гризманн.
Меня очень критиковали за переход Люка де Йонга, но его голы принесли «Барсе» пять-шесть очков.
У меня нет ощущения, что я провалился. Наоборот. Мы провалились в матче с «Гранадой» и больше не могли рассчитывать на победу в Примере. Но мы взяли Кубок. Если ты берешь трофей, то это уже не провал.
Сейчас «Барса» в той же ситуации, что и при мне. И это значит, что смена тренера не всегда ведет к прогрессу. Не очень правильно делать легкие и простые сравнения.
Конечно, в каких-то аспектах команда улучшилась, но они подписали трех форвардов. Тем не менее, когда я ушел, мы отставали от лидера на восемь очков, а сейчас – на 15.
Это не вина Хави. Такова сейчас ситуация в «Барселоне». Не зря же они проигрывают дома», – сказал Куман.
- Голландец возглавлял команду с августа 2020-го по октябрь 2021-го года.
- В момент отставки Кумана «Барса» шла на 9-м месте в Примере.
- Сейчас каталонцы идут на 2-й строчке в чемпионате.
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