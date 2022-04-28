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  • Куман: «Когда я ушел, «Барселона» отставала от «Реала» на 8 очков, сейчас – на 15»

Куман: «Когда я ушел, «Барселона» отставала от «Реала» на 8 очков, сейчас – на 15»

28 апреля 2022, 19:49
4

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обратил внимание, что его уход из клуба не улучшил результаты каталонцев.

«Когда я ушел, мы отставали от «Реала» на восемь очков. Сейчас отрыв вырос почти в два раза.

Я мог бы написать книгу про этот год и четыре месяца. С командой многое произошло: вспышка коронавируса, период без президента клуба, мы не могли подписывать игроков, потом остались без Месси, а в последний день трансферного окна ушел Гризманн.

Меня очень критиковали за переход Люка де Йонга, но его голы принесли «Барсе» пять-шесть очков.

У меня нет ощущения, что я провалился. Наоборот. Мы провалились в матче с «Гранадой» и больше не могли рассчитывать на победу в Примере. Но мы взяли Кубок. Если ты берешь трофей, то это уже не провал.

Сейчас «Барса» в той же ситуации, что и при мне. И это значит, что смена тренера не всегда ведет к прогрессу. Не очень правильно делать легкие и простые сравнения.

Конечно, в каких-то аспектах команда улучшилась, но они подписали трех форвардов. Тем не менее, когда я ушел, мы отставали от лидера на восемь очков, а сейчас – на 15.

Это не вина Хави. Такова сейчас ситуация в «Барселоне». Не зря же они проигрывают дома», – сказал Куман.

  • Голландец возглавлял команду с августа 2020-го по октябрь 2021-го года.
  • В момент отставки Кумана «Барса» шла на 9-м месте в Примере.
  • Сейчас каталонцы идут на 2-й строчке в чемпионате.

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Источник: ESPN Deportes
Испания. Примера Барселона Куман Рональд
Комментарии (4)
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Maxi_7
1651165858
У меня есть предчувствие, что если бы ты остался, Рональд, сейчас отставание было бы 38 очков...
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portero
1651179356
зато сейчас Барса в зоне ЛЧ, а при тебе вне зоны всех ЕК...
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zigbert
1651216719
Тут еще надо признать что и Реал в это время значительно прибавил.
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сутулая собака и лисы
1651254404
Куман ушел в октябре. следовательно он за старт сезона растерял 8 очков. а Хави, возглавив команду на скорую руку растерял всего 15-8=7 очков. при том Реал к кону сезона стал неудержим. что этим хотел сказать Куман? правильно, что он тупой балабол.
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