Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал мне, что я не футболист!»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о совместной работе с тренером Андре Виллашем-Боашем.

— С Виллаш-Боашем ты успел поработать?

— Он вообще сказал мне, что я не футболист! Я как раз при нeм и уехал в аренду в Германию. Он почему-то всегда брал игрока, который подо мной сидел — и в «Зените»-2, и в основной команде, как-то симпатизировал ему.

Но такое бывает. Поэтому я и считаю, что надо не только свою команду искать, но и своего тренера.

Гасилин – воспитанник «Зенита».

Он приостановил карьеру в 25 лет.

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.

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