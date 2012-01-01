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Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал мне, что я не футболист!»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о совместной работе с тренером Андре Виллашем-Боашем.

— С Виллаш-Боашем ты успел поработать?

— Он вообще сказал мне, что я не футболист! Я как раз при нeм и уехал в аренду в Германию. Он почему-то всегда брал игрока, который подо мной сидел — и в «Зените»-2, и в основной команде, как-то симпатизировал ему.

Но такое бывает. Поэтому я и считаю, что надо не только свою команду искать, но и своего тренера.

  • Гасилин – воспитанник «Зенита».
  • Он приостановил карьеру в 25 лет.
  • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: блог «Динамо» в «Яндекс.Дзен»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +640

    dragoon000320 16 минут назад

    выходит что Виллаш Боаш прав оказался, Гасилин оказался тем еще "талантливым" паспортистом

    0
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  • ...
    Рейтинг: +62686

    portero 17 минут назад

    Боаш тоже не тренер...

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