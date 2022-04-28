Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал мне, что я не футболист!»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о совместной работе с тренером Андре Виллашем-Боашем.
— С Виллаш-Боашем ты успел поработать?
— Он вообще сказал мне, что я не футболист! Я как раз при нeм и уехал в аренду в Германию. Он почему-то всегда брал игрока, который подо мной сидел — и в «Зените»-2, и в основной команде, как-то симпатизировал ему.
Но такое бывает. Поэтому я и считаю, что надо не только свою команду искать, но и своего тренера.
- Гасилин – воспитанник «Зенита».
- Он приостановил карьеру в 25 лет.
- Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Источник: блог «Динамо» в «Яндекс.Дзен»